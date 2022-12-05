Genel İş Sendikasında Dilovası damgası





Gerçekleşen kongreye büyük katılım gösteren Dilovası Belediyesi çalışanlarından 5 isim yönetim kadrosunda da önemli görevlerde yer aldılar. Yapılan kongrede Dilovası Belediyesi’nden Yönetim Kurulunda Veysel Turhan ve Yaşar Tosun, Denetim Kurulunda; İrfan Yeğin, Disiplin Kurulunda; İsa Adıgüzel ve Üst Kurul Delegeliğinde ise Tekin Dursun yer aldı.

5. OLAĞAN GENEL KURUL

Genel Kocaeli -İş Sendikası Şubesi’nde genel kurul heyecanı yaşandı. 5. olağan genel kurulunu gerçekleştiren Genel-İş’te mevcut başkan Vedat Küçük tek aday oldu. Genel kurulda divan başkanlığını Mehmet Güleryüz, katip üyelikleri ise Salim Şen, Selahattin Atak ve Buse Atilla yaptı. Vedat Küçük genel kurulda dördüncü dönemine 'Merhaba' dedi.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Genel-İş Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük konuşmasında, "Bu dönem iyi sözleşmeler yapmış olsak da ekonomik sebepler nedeniyle sözleşmelerin çok da anlamı kalmadı. Kocaeli olarak biz ülkenin üretim anlamındaki lokomotif kentleri arasındayız ama dertlerimi çok fazla. Önümüzdeki süreçte eğitim konusunda çalışmalar yapılacak. SARBAŞ ve diğer şirketlerle toplu sözleşmeler imzalanacak ve üyelerimiz adına elimizden geleni yapacağız. Ben bugüne kadar bizimle birlikte yol yürümüş ve yürüyecek olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mücadelemizi hep birlikte vereceğiz, yaşasın DİSK” dedi.





VEDAT KÜÇÜK’ÜN LİSTESİ YÖNETİM KURULU:

Vedat Küçük

Hasan Annika

Veysel Turhan

Yaşar Tosun

Muhammet Aydın





DENETİM KURULU:

Şaban İnciel

İrfan Yeğin

Metin Boz

Ramazan Başardin

Özbay Arıt





DİSİPLİN KURULU:

İsa Adıgüzel - Başkan

Ahmet Bayrak

Remzi Yılmaz

Hüseyin Okur

Mustafa Şimşek





ÜST KURUL DELEGELERİ:

Vedat Küçük

Şaban İnciel

Cengiz Çelik

Tekin Dursun