GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Genel İş Sendikasında Dilovası damgası

İzmit Belediyesi, Dilovası Belediyesi ve Yuvam Akarca Konutları'nda örgütlü Genel İş Kocaeli Şube'nin genel kurulu bugün İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde yapıldı. Kongreye Dilovası Belediyesi çalışanları damga vurdu.

Genel İş Sendikasında Dilovası damgası

05 Aralık 2022 Pazartesi 12:02


Gerçekleşen kongreye büyük katılım gösteren Dilovası Belediyesi çalışanlarından 5 isim yönetim kadrosunda da önemli görevlerde yer aldılar. Yapılan kongrede Dilovası Belediyesi’nden Yönetim Kurulunda Veysel Turhan ve Yaşar Tosun, Denetim Kurulunda; İrfan Yeğin, Disiplin Kurulunda; İsa Adıgüzel ve Üst Kurul Delegeliğinde ise Tekin Dursun yer aldı. 

5. OLAĞAN GENEL KURUL

Genel Kocaeli -İş Sendikası Şubesi’nde genel kurul heyecanı yaşandı. 5. olağan genel kurulunu gerçekleştiren Genel-İş’te mevcut başkan Vedat Küçük tek aday oldu. Genel kurulda divan başkanlığını Mehmet Güleryüz, katip üyelikleri ise Salim Şen, Selahattin Atak ve Buse Atilla yaptı. Vedat Küçük genel kurulda dördüncü dönemine 'Merhaba' dedi. 

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ 

Genel-İş Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük konuşmasında, "Bu dönem iyi sözleşmeler yapmış olsak da ekonomik sebepler nedeniyle sözleşmelerin çok da anlamı kalmadı. Kocaeli olarak biz ülkenin üretim anlamındaki lokomotif kentleri arasındayız ama dertlerimi çok fazla. Önümüzdeki süreçte eğitim konusunda çalışmalar yapılacak. SARBAŞ ve diğer şirketlerle toplu sözleşmeler imzalanacak ve üyelerimiz adına elimizden geleni yapacağız. Ben bugüne kadar bizimle birlikte yol yürümüş ve yürüyecek olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mücadelemizi hep birlikte vereceğiz, yaşasın DİSK” dedi.


VEDAT KÜÇÜK’ÜN LİSTESİ YÖNETİM KURULU: 

Vedat Küçük 

Hasan Annika 

Veysel Turhan 

Yaşar Tosun 

Muhammet Aydın 


DENETİM KURULU: 

Şaban İnciel 

İrfan Yeğin 

Metin Boz 

Ramazan Başardin 

Özbay Arıt 


DİSİPLİN KURULU: 

İsa Adıgüzel - Başkan 

Ahmet Bayrak 

Remzi Yılmaz 

Hüseyin Okur 

Mustafa Şimşek 


ÜST KURUL DELEGELERİ: 

Vedat Küçük 

Şaban İnciel 

Cengiz Çelik 

Tekin Dursun

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
İŞ SENDİKA
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Lider zirveyi bırakmadı Lider zirveyi bırakmadı
FEDERASYONDAN DERNEK BAŞKANLARINA ZİYARET FEDERASYONDAN DERNEK BAŞKANLARINA ZİYARET
İstanbul'da Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi İstanbul'da Çin'in Doğu Türkistan politikaları...
Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
ŞİİR TADINDA GEBZE TİCARET ODASI 35 YAŞINDA ŞİİR TADINDA GEBZE TİCARET ODASI 35 YAŞINDA
Büyükşehir 350 noktada Kocaeli’nin üstyapısını nakış gibi işliyor Büyükşehir 350 noktada Kocaeli’nin üstyapısını...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

Lider zirveyi bırakmadı
Türkiye Basketbol 2.Ligi 4.hafta müsabakaları oynandı. Çayırova Belediyesi evinde karşılaştığı Geçit...

Haberi Oku