Genel İş Sendikasında Dilovası damgası

Gerçekleşen kongreye büyük katılım gösteren Dilovası Belediyesi çalışanlarından 5 isim yönetim kadrosunda da önemli görevlerde yer aldılar. Yapılan kongrede Dilovası Belediyesi’nden Yönetim Kurulunda Veysel Turhan ve Yaşar Tosun, Denetim Kurulunda; İrfan Yeğin, Disiplin Kurulunda; İsa Adıgüzel ve Üst Kurul Delegeliğinde ise Tekin Dursun yer aldı.
5. OLAĞAN GENEL KURUL
Genel Kocaeli -İş Sendikası Şubesi’nde genel kurul heyecanı yaşandı. 5. olağan genel kurulunu gerçekleştiren Genel-İş’te mevcut başkan Vedat Küçük tek aday oldu. Genel kurulda divan başkanlığını Mehmet Güleryüz, katip üyelikleri ise Salim Şen, Selahattin Atak ve Buse Atilla yaptı. Vedat Küçük genel kurulda dördüncü dönemine 'Merhaba' dedi.
ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
Genel-İş Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük konuşmasında, "Bu dönem iyi sözleşmeler yapmış olsak da ekonomik sebepler nedeniyle sözleşmelerin çok da anlamı kalmadı. Kocaeli olarak biz ülkenin üretim anlamındaki lokomotif kentleri arasındayız ama dertlerimi çok fazla. Önümüzdeki süreçte eğitim konusunda çalışmalar yapılacak. SARBAŞ ve diğer şirketlerle toplu sözleşmeler imzalanacak ve üyelerimiz adına elimizden geleni yapacağız. Ben bugüne kadar bizimle birlikte yol yürümüş ve yürüyecek olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mücadelemizi hep birlikte vereceğiz, yaşasın DİSK” dedi.
VEDAT KÜÇÜK’ÜN LİSTESİ YÖNETİM KURULU:
Vedat Küçük
Hasan Annika
Veysel Turhan
Yaşar Tosun
Muhammet Aydın
DENETİM KURULU:
Şaban İnciel
İrfan Yeğin
Metin Boz
Ramazan Başardin
Özbay Arıt
DİSİPLİN KURULU:
İsa Adıgüzel - Başkan
Ahmet Bayrak
Remzi Yılmaz
Hüseyin Okur
Mustafa Şimşek
ÜST KURUL DELEGELERİ:
Vedat Küçük
Şaban İnciel
Cengiz Çelik
Tekin Dursun