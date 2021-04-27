Gerçek Soykırımcı ABD ve Ermenilerdir!

Sözde soykırım yalanını tanıyan ABD’yi lanetliyor, Amerika liderini insanlık alemine ve Müslümanlara yaptıkları soykırım gerçeği ile yüzleşmeye davet ediyorum.

Sözde soykırım yalanı ile ilgili sosyal medyada paylaşılan bazı görselleri sizlerle paylaşıyorum.

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com’da sözde Ermeni soykırım yalanı ile ilgili araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak, Belgeselcinin Not Defteri köşesinde daha önce yazdığım makalelerin linklerini sizlerle paylaşıyorum. Birinci Dünya Harbi’nde dedesi Ermeniler tarafından şehit edilen birisi olarak Ermeni mezalimine karşı ciddi çalışmalar ve araştırmalar yaparak, kamuoyuna bilgi vermeye davet ediyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=3423&t=makale&fbclid=IwAR0huYa92tBOY770K7ok6lt8L1vQ6gZh_ZI6et8rvMjA5FyKQ_e0n-DRUIg

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1032&t=makale

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1366

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=3923&t=makale

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1307&t=makale&fbclid=IwAR3YyM3VpsDnquN

https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/posts/3128461597265516/?locale=es_LA&refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fgebzeningazetesi%2Fposts%2Fazerbaycan-da-rus-ve-ermeni-mezalimi-azerbaycan-ve-ermenistan-sava%25C5%259F%25C4%25B1-ile-azerbay%2F3128461597265516%2F

Türkiye Olmasa Ermenistan Acından Ölür

Araştırmacı-gazeteci ve belgeselci olarak Ermenistan’a giderek araştırma yapıp, çok zor şartlarda belgesel çektik. Türkiye, sınır kapıları kapalı olmasına rağmen on binlerce Ermenistan vatandaşına göz yumup Türkiye’de çalışmalarına fırsat tanıyarak, insani muamele yapıyor.

Türkiye’den Ermenistan’a, Gürcistan üzerinden gıda ve ihtiyaç maddesi götürüyor.

2011 yılında Ermenistan’a giderek yaptığım araştırma sonrası yazdığım yazıyı sizlerle paylaşıyorum.

https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2011/12/19/anadoludan-erivana-devr-i-alem-2/

https://www.gazetegebze.com.tr/makale/amp/1510

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ABD’yi Kınıyoruz!

“Sözde Soykırım’’ açıklamasını kınıyor, hükümsüz olduğunu ilan ediyoruz.”

ABD Başkanı Joe Biden’in, sözde “Ermeni Soykırımı’’nı tanıdığı açıklamasına, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletin en üst kademesinden ve muhalefet liderlerinden tepkiler çığ gibi gelmeye devam ederken, bizde basın, yayın, medya grubu olarak sözde soykırım yalanını reddediyoruz.

Tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, hukuki ve vicdani dayanağı olmayan bu skandal açıklamanın tamamen hükümsüz olduğunu ilan ediyoruz.

“TARİHTE HİÇBİR TÜRK DEVLETİ SOYKIRIMLA İLİŞKİLENDİRİLEMEZ”

Birinci Dünya Harbi’nde Türk milleti kuşatılmış, arkadan hançerlenerek yerli işbirlikçi Ermeni ve Rum azınlıklar tarafından çıkartılan isyanlarla masum insanların öldürüldüğü tarihi bir gerçektir.

1915’te Ermeni çetelerinin Türklere karşı giriştiği katliamlar neticesinde devletin uygulamak zorunda kaldığı tehcir sırasında meydana gelen olayların soykırım olarak nitelendirilmesi her şeyden önce tarihi çarpıtmaktır.

Osmanlı Devleti büyük bir devletti, topraklarında her dine ve her ırka mensup vatandaşları da vardı. Osmanlı, topraklarında yaşayan hiçbir vatandaşını dışlamadığı gibi, zulüm altında da bırakmamıştır. 700 yıl 3 kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti’nde Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu’da barış ve huzur vardı. Azınlıklar en huzurlu günlerini Osmanlı döneminde yaşadı. Ne zaman ki Osmanlı yıkılıp Misak-ı Milli sınırlarına çekilmek zorunda kaldı, işte o zaman bıraktığı toprakları kan ve gözyaşı aldı. Kaldı ki, tarihin gerçeklerinde Ermenilerin başka ülkenin topraklarına tehciri değil, Osmanlı topraklarında bir bölgeden başka bölgeye tehciri yani zorunlu götürülmesi söz konusudur.

Tehcirin en önemli nedeni, Ermeniler tarafından çıkartılan isyanlardır.

Anadolu’daki Ermeni isyanlarından birisi Şebinkarahisar isyanıdır.

Osmanlı Ordusu Kafkas Cephesi, Sarıkamış, Erzurum ve Kop Dağlarında ölüm kalım mücadelesi verirken, ordunun ikmal ve lojistik yolu üzerindeki en önemli bölge Şebinkarahisar’da, Ermeniler isyan ederek kaleyi işgal etmişler. Günlerce süren Ermeni işgalinde 500’e yakın sivil ve Türk askeri Ermeniler tarafından şehit edilmiş. Kafkas Cephesi’ne asker, cephane ve erzak sevk edilememiş. Askerlerimiz Sarıkamış ve Kop Dağı cephesinde çok zor şartlar altında vatanı savunmuşlardır.

Bu sadece bir örnektir. Anadolu’daki Ermeni ve Rum azınlığın isyanının bedelini Türk milleti cephelerdeki savaşları kaybederek, çok ağır ödemiştir.

Şebinkarahisar’daki Ermeni isyanı yaşanmasaydı, ordumuz Kafkas Cephesi, Sarıkamış ve Kop Dağı başta olmak üzere tüm Kafkas Cephesi’ni kazanacaktı.

Sözde soykırımcı Ermeniler ve onların destekçisi ABD, Kafkas Cephesi’nin kaybedilmesinden sonra Ermenilerin Erzurum, Kars, Van ve Bayburt’ta yaptıkları katliamın hesabını vermelidir.

Gerçek soykırımı, Ermeni ve Rum azınlık yapmıştır…

Birinci Dünya Harbi’nin zor günlerinde, Türk milletinin yaşadıklarını bilmeden sözde soykırımdan bahsedenlerin o dönemde asıl Ermeni çetelerinin kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza yaptığı katliamları görmezden gelmeleri tam anlamıyla akıl tutulmasıdır ve vicdanla, en önemlisi tarihi bilgi ve belgelerle bağdaşmamaktadır. Aziz Türk milletine ve devletine bu iddiaları atanlar, önce geçmişte ve günümüzde kendi insanlık suçu soykırımlarına baksınlar. 200 yıl önce Amerika kıtasına yerleşirken o topraklardaki Kızıl Derilileri nasıl hunharca yok ettiklerine, Afrika’daki zencileri zincire vurup nasıl ülkelerine ve Avrupa’ya köle olarak sattıklarına, 3. dünya ülkelerine demokrasi götürme vaadiyle nasıl Afrika ve Ortadoğu’yu kan gölüne çevirdiklerine bir baksınlar. ABD lideri Biden’in, Ermeni Diasporasına şirin gözükmek amacıyla yaptığı açıklamayı Türk medya camiası olarak şiddetle kınıyoruz ve medeniyetimiz, inancımız ve tarihte kurduğumuz hiçbir devletimizin soykırım iddialarıyla ilişkilendirilemeyeceğini ilan ediyoruz. Bizim tarihimiz şanlı bir geçmişe sahiptir. Talihsiz açıklamanın hukuki dayanağı yoktur ve hükümsüzdür

“ABD başkanı tarihi utanç vesilesi olan sözde soykırımı açıklamasını 3 ay önce Ermenistan’ın işgalci saldırılarında Türkiye’nin desteğiyle kardeş Azerbaycan’ın kazandığı askeri zaferin bir neticesi olarak siyaseten diplomatik bir karşı saldırısı olarak algılarsak, misliyle karşılık verdiğimiz de görülmektedir. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ABD’nin desteklediği Kuzey Irak’taki bölücü terör örgütlerine karşı yaptığı operasyon tesadüf sayılamaz. Türk silahlı Kuvvetlerimizin sınır ötesi harekâtında, askerlerimizin destekçisi ve duacısıyız.

Sözde Ermeni ve Rum Pontus yalanlarına karşı, gazeteci ve belgeselci olarak her alanda mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz.