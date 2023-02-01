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Getir’in Su Markası Kuzeyden, VakıfBank Spor Kulübü’nün Su Sponsoru Oldu

Türkiye Basketbol ve Voleybol Milli Takımları’nın resmi su sponsoru olan Kuzeyden, bu alanda yaptığı iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Kuzeyden, voleybolda 5 kez CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 4 kez de FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu bulunan VakıfBank Spor Kulübü’nün su sponsoru oldu.

Getir'in Su Markası Kuzeyden, VakıfBank Spor Kulübü'nün Su Sponsoru Oldu

01 Şubat 2023 Çarşamba 17:44

Türkiye Basketbol ve Voleybol Milli Takımları’nın resmi su sponsoru olan Kuzeyden, bu alanda yaptığı iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Kuzeyden, voleybolda 5 kez CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 4 kez de FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu bulunan VakıfBank Spor Kulübü’nün su sponsoru oldu.

 

Spora destek vermekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, Getir olarak 3 kıtada, 9 ülkede hizmet veriyoruz. Avrupa’nın hızlı market sektöründeki ilk decacorn’u olduk. VakıfBank Spor Kulübü de voleybolda bir dünya markası. FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda ve CEV Şampiyonlar Ligi’nde birçok kez şampiyon olarak dünya çapında göğsümüzü kabarttı. Getir ve VakıfBank Spor Kulübü bugüne kadar olan başarılarıyla Türkiye’nin gurur kaynağı oldu. Başarılarıyla adından söz ettiren VakıfBank Spor Kulübü ile imzaladığımız bu sponsorluktan ve VakıfBanklı voleybolcuların Kuzeyden su içecek olmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.

 

2018 yılından beri voleybol ve basketbola destek veriyor

 

Getir, kurulduğu günden bu yana sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor.Kuzeyden markasıyla; Basketbolda A Milli Erkek ve A Milli Kadın Basketbol Takımları’na, erkeklerde Ümit (U20), Genç (U19, U18), Yıldız’a (U16, U15) ve kadınlarda Ümit (U20), Genç (U18), Yıldız’a (U16, U15); voleybolda Kadın ve Erkek A Milli Takımlar’a, Efeler ve Sultanlar Ligi’ne, alt yaş gruplarına ve Kupa Voley’e sponsor olarak desteğini sürdürüyor.

 

 

 

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