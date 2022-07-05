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Gez-Gör’ün Konukları Misafir Okul İdarecileri

Düzenlenen bir etkinlik kapsamında Kocaeli’ne diğer illerden gelen okul idarecileri Gez-Gör ile Kocaeli’ni yakından tanıdı

Gez-Gör'ün Konukları Misafir Okul İdarecileri

05 Temmuz 2022 Salı 01:34


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gez-Gör ekibinin son konukları okul idarecileri ve öğretmenler oldu. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından planlanan etkinlikte yönetici hareketliliği kapsamında bu yıl ilki yapılan ve pilot uygulama olarak seçilen Darıca Yücel Boru Fen Lisesi etkinliğe katıldı. Okulda gerçekleştirilen “kolaylaştırıcı fizik, kimya, biyoloji öğrenme yöntem ve teknikleri“ eğitimi kapsamında Kocaeli’ne farklı illerden gelen okul idarecileri, Gez-Gör Kocaeli projesi kapsamında şehrimizin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde gördü. Misafir okul idarecilerine Kocaeli’nin güzelliklerini tanıtmak amacıyla organize edilen gezide Hereke Kaizer Wilhem Köşkü, Ormanya Doğal Yaşam Alanı, Seka Kamp Alanını ve Seka Film Platosu ziyaret edildi. Konuk idareciler, çok güzel ve keyifli bir gün geçirdiklerini ifade ederek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti..

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Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTahir Büyükakın
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