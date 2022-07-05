Gez-Gör’ün Konukları Misafir Okul İdarecileri





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gez-Gör ekibinin son konukları okul idarecileri ve öğretmenler oldu. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından planlanan etkinlikte yönetici hareketliliği kapsamında bu yıl ilki yapılan ve pilot uygulama olarak seçilen Darıca Yücel Boru Fen Lisesi etkinliğe katıldı. Okulda gerçekleştirilen “kolaylaştırıcı fizik, kimya, biyoloji öğrenme yöntem ve teknikleri“ eğitimi kapsamında Kocaeli’ne farklı illerden gelen okul idarecileri, Gez-Gör Kocaeli projesi kapsamında şehrimizin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde gördü. Misafir okul idarecilerine Kocaeli’nin güzelliklerini tanıtmak amacıyla organize edilen gezide Hereke Kaizer Wilhem Köşkü, Ormanya Doğal Yaşam Alanı, Seka Kamp Alanını ve Seka Film Platosu ziyaret edildi. Konuk idareciler, çok güzel ve keyifli bir gün geçirdiklerini ifade ederek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti..