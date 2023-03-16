GİRESUN BÖLGESİNDE ŞEHİTLER İÇİN MEYVE FİDANLARI DİKMEYE DEVAM EDİYORUZ

Giresun bölgesinde resmî ve özel kurumlar Vakıf ve STK işbirliği ile deprem Şehitleri ve geçmiş ecdadın ruhu için başlattığımız meyve fidanı dikme kampanyası devam ediyor.

Giresun'un adını aldığı endemik Giresun Kiraz fidanları Yağlıdereli Fidan üreticisi Hamdi Sarıaydından temin edilerek Giresun bölgesindeki cami bahçelerine dikildi.