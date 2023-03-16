GİRESUN BÖLGESİNDE ŞEHİTLER İÇİN MEYVE FİDANLARI DİKMEYE DEVAM EDİYORUZ

Giresun bölgesinde resmî ve özel kurumlar Vakıf ve STK işbirliği ile deprem Şehitleri ve geçmiş ecdadın ruhu için başlattığımız meyve fidanı dikme kampanyası devam ediyor.
Giresun'un adını aldığı endemik Giresun Kiraz fidanları Yağlıdereli Fidan üreticisi Hamdi Sarıaydından temin edilerek Giresun bölgesindeki cami bahçelerine dikildi.
Adını Horasan Eren’i Piraziz den Alan Piraziz ilçesi Müftüsü Haydar Bektaşoğlunu ziyaret ederek www.iktav.com tarih ve kültür araştırmaları merkezi olarak teşekkür plaketi hediye ettik.
GİRESUN YAĞLIDERE İLÇESİNDE KİRAZ FİDANI
Yavuz Sultan Selim’in hocası YAĞLIDERE tekkeköyü tarihi cami ve köy çevresine de çok sayıda Kiraz fidanı dikildi geçtiğimiz haftalarda bizleri ziyaret eden köy muhtarı ile canlı yayın yapmıştık .
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