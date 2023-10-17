GİRESUN-ORDU YAYLALARINDAN CANLI YAYIINLA DEVRİ ALEM







AN İTİBARİ İLE 15 EKİM 2023 GİRESUN VE ORDU İL SINIRI SEYİT OBASI TEPESİNDEN AN İTİBARİ İLE 15 EKİM 2023 GİRESUN VE ORDU İL SINIRI SEYİT OBASI TEPESİNDEN

CANLI YAYININDA GAZETEMİZ KURUCUSU VE TGRT 'DE HERGÜN YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAM YÖNETMENİ

BÖLGE TARİHİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERİYOR

GİRESUN ORDU YAYLALARINDAN CANLI YAYIN

AN İTİBARİ İLE 15 EKİM 2023 GİRESUN VE ORDU İL SINIRI SEYİT OBASI TEPESİNDEN

CANLI YAYININDA GAZETEMİZ KURUCUSU VE TGRT'DE HERGÜN YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAM YÖNETMENİ

BÖLGE TARİHİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERİYOR



ÇAMBAŞI ALTAŞ TESİSLERİNE TEŞEKKÜR





ÇAMBAŞI YAYLASINA ÖRNEK BİR TESİS KURAN ORDU ALTAŞ FİRMASI YÖNETİCİSİ KÜLTÜR İNSANI İLGİ ALAKA VE MİSAFİRPERVERLİKLERİNDEN DOLAYI SÜLEYMAN ÖNER BEY'E TEŞEKKÜR EDERİZ.

GİRESUN KARAGÖL DAĞLARINA KÜLTÜR YOLCULUĞU

AN İTİBARİ İLE 15 EKİM 2023 GİRESUN'UN EN YÜKSEK DAĞLARINDAN KARAGÖL DAĞLARINDAN

CANLI YAYIN YAPARAK BELGESEL ÇEKİMLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

KARAGÖL DAĞLARI VE YAYLALARI

Giresun’un en yüksek ikinci dağı olan Karagöl Dağlarında birçok oba bulunmaktadır. Dağın kuzeybatısında Ordu ili sınırına yakın olan bölgede Elmalı, Bozat Taşı ve İnboynu Obalarıyla, 3107 metrelik Karagöl Tepesinin hemen altında bir buzul gölü olan Aygır Gölü bulunmaktadır. Doğuya doğru gittikçe dağdaki en büyük göl olan Karagöl Gölü ve bu gölün Aksu köyüne doğru inen vadisinde Bağırsak Gölü bulunmaktadır.

Bağırsak Gölü'nün biraz altında ise Eğrikaya Obası yer alır. Karagöl dağlarının en doğusunda bulunan 3040 metre yüksekliğindeki Kırklar tepesinin kuzey batı yamacında Camlı Göl, doğu yamacında Sağrak Göl, bulunur. Sağrak Göl'ün alt tarafındaki vadide ise Kanlıağıl, Avşar, Yukarı Belen ve Aşağı Belen obaları yer alır. Sağrak Göl'ün daha doğusunda küçük bir göl olan Kazan Gölü yer alır.

Trekking sporuna çok elverişli olan Karagöl Dağlarında yaz aylarında rehber eşliğinde doğa yürüyüşleri yapılabilir. (Kaynak:







KARAGÖL DAĞI YAYLALARINDA BİR GÜZEL ÇOBAN

DAĞLAR YAYLALAR VE DERELER GÖNÜL TELİMİ TİTRETİR VE DUYGULANIRIM GİRESUN KARAGÖL DAĞI YAYLALARINDA GÖNÜLLERİ ZENGİN HER BAKIMDAN GÜZEL VE ÖZEL BİR ÇOK İNSAN TANIDIM YOL ARKADAŞIM İSMAİL BAYIN ÖZEL ÇABASI İLE TANIDIĞIM BANA ÇOCUKLUĞUMU HATIRLATAN ÇOBAN MUSTAFA VE MERT VE YİĞİT ANADOLU İNSANLARINI UNUTMAYACAĞIM

BELGESELCİNİN BELGESELİNİ ÇEKEREK BİZE FARK ATAN YOL ARKADAŞIM İSMAİL BAY'IN KARAGÖL YAYLARINDAN YAPTIĞI CANLI YAYINI SİZLERLE PAYLAŞIYORUM

KARAGÖL DAĞI YAYLALARI

Giresun Dereli ile Bulancak ilçelerinin en güney ucunda, Ordu, Giresun ve Sivas il sınırlarının birleşme noktasında bulunan Karagöl Dağları (3.107 metre) ve burada sirk (buzul) gölü karakterine sahip Karagöl isimli gölün çevresinde kurulmuş yaylalardır. Civarda gezilecek çok sayıda buzul gölleri vardır. Bunlar Camlı Göl, Aygır Gölü, Bağırsak Gölü, Sağrak Gölü’dür. Etkileyici görünümü, buz gibi memba suları, tertemiz havası ve yöresel kültürel çekicilikleri dikkate değer bir potansiyel taşımaktadır.

Yürüyüş sporuna çok elverişli olan Karagöl Dağları'nda yaz aylarında yürüyüş yapılabilir. Yaylalarda Temmuz ayında, Sağrak Göl Yayla Festivali ve Aksu Köyü Karagöl Keşkek Günü Yayla Festivalleri düzenlenmektedir. (

Kaynak: Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)