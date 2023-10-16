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GİRESUN-ORDU YOLUNDA UÇAKDAN CANLI YAYINLI BELGESEL TADINDA NOTLAR

Gazetemizin kurucusu ve Devri AlemTV program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 16 Ekim 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

GİRESUN-ORDU YOLUNDA UÇAKDAN CANLI YAYINLI BELGESEL TADINDA NOTLAR

16 Ekim 2023 Pazartesi 10:16

 

AN İTİBARİ İLE 15 EKİM 2023 İSTANBULDAN GİRESUN ORDU'YA TARİH VE KÜLTÜR YOLCULUĞU BAŞLADI. 
www.devrialem.tv BELGESEL TADINDA UÇAKTAN CANLI YAYINDA.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1596185294453631&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

BELGESELCİLİK VE UÇAK YOLCULUĞU

BİLGİ PAYLAŞILDIKÇA DEĞERLİDİR. SOSYAL MEDYA BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN BÜYÜK FIRSAT. İSTANBUL'DAN ORDU GİRESUN'A BELGESEL TADINDA UÇAKLA DEVRİ ALEM KAMERALARI İLE YOLCULUK YAPARKEN MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLER ÇEKTİM

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2688046158016641&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg



GİRESUN VE ORDU YAYLALARINDA 1000 YILLIK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİMİZİ ARAŞTIRIP BELGESEL ÇEKİMLERİ YAPACAĞIZ.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2687997418021515&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

CENİK'DEN YAYLALARA DEVRİ ALEM

AN İTİBARİ İLE 15 EKİM 2023 YAYLA OBALARINDAN GÖÇ BAŞLADIĞI GÜNLERDE BİZ YAYLALARA GİDERKEN GİRESUN BULANCAK DEMİRCİLİ VE BAHÇELİ KÖYÜNDEN www.devrialem.tv CANLI YAYIN YAPARAK TARİHE NOT DÜŞTÜ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=195728116810518&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg




ORMANLARDA SON BAHAR MANZARASI

YAYLA YOLLARINDA BU KEZ SONBAHARIN MUHTEŞEM MANZARASINI DOYA DOYA SEYİR EDİP BELGESELİNİ ÇEKİYORUZ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=634078958626846&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

KOVANLIK BELEDİYE BAŞKANI İLE CANLI YAYIN

GİRESUN BULANCAK PAŞAKONAĞI YAYLASINDA KOVANLIK BELEDİYE BAŞKANI HARUN KALINTAŞ İLE BELGESEL SÖYLEŞİ




GİRESUN BULANCAK PAŞAKONAĞI YAYLASI GÖZ VE GÖNÜL ZİYAFETİ SUNAN MANZARASI İLE MUHTEŞEM

GİRESUN BULANCAK KOVANLIK BELDESİ BELEDİYE BAŞKANI İLE TARİHİ PAŞAKONAĞI YAYLALARINDA www.devrialem.tv CANLI YAYINDA BÖLGE HAKKINDA BİLGİ VERDİ. İLGİ ALAKA VE MİSAFİRPERVERLİĞİNDEN DOLAYI SN BAŞKANINA TEŞEKKÜR EDİP ORDU VE GİRESUN FATİHLERİ EMİROĞULLARI BEYLİĞİ KİTABIMIZI HEDİYE ETTİK.

https://m.youtube.com/watch?v=s1-y9rbOg2o 

BAŞKAN HARUN KALINTAŞ İLE CANLI YAYIN

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=225870147169674&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg





YOL ARKADAŞLARIM

Giresun Bulancak yaylaların da belgesel çekimimi organize eden değerli arkadaşımla birlikte Giresun camilerine fidan dikme kampanyası başlattığımız Azaklı İsmail Bay ve yol arkadaşlarımız Hidayet ve imdat beylerle ile belgesel tadında kültür yolculuğu ile tarihe not düşen İsmail beyin çekimleri ile günün finalini yaptık.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1976733829360363&id=100007824700793&mibextid=WiMSqg

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2688734421281148&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg




GİRESUN ORDU YAYLALARININ MANEVİ ABİDESİ SEYİTLER OBASI DAĞLARINDAN CANLI YAYIN

14 EKİM 2023'DE DOĞUKARADENİZ BÖLGESİ GİRESUN YAYLALARINDA BELGESEL ÇEKİMLERİMİZ SÜRÜYOR. GİRESUN BULANCAK PAŞAKONAĞI TARİHİ YAYLALARINDA ORDU ÇAMBAŞI BÖLGESİ SEYİTLER TEPESİNDEN www.devrialem.tv CANLI YAYINDA TARİHE NOT DÜŞÜP ZAMANA NOTERLİK YAPTI.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1976513676068925&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg




TARİHİMİZİN MANEVİ TAPU SENEDİ MEZARLIKLAR

GİRESUN BULANCAK PAŞAKONAĞI YAYLALARINDA EMİRLER MEŞHED OBALARI TARİHİ MEZARLIĞINDAN www.devrialem.tv CANLI YAYINDA

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=666349445593554&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2688814774606446&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg
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