GİRESUN-ORDU YOLUNDA UÇAKDAN CANLI YAYINLI BELGESEL TADINDA NOTLAR

AN İTİBARİ İLE 15 EKİM 2023 İSTANBULDAN GİRESUN ORDU'YA TARİH VE KÜLTÜR YOLCULUĞU BAŞLADI.
www.devrialem.tv BELGESEL TADINDA UÇAKTAN CANLI YAYINDA.
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BELGESELCİLİK VE UÇAK YOLCULUĞU
BİLGİ PAYLAŞILDIKÇA DEĞERLİDİR. SOSYAL MEDYA BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN BÜYÜK FIRSAT. İSTANBUL'DAN ORDU GİRESUN'A BELGESEL TADINDA UÇAKLA DEVRİ ALEM KAMERALARI İLE YOLCULUK YAPARKEN MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLER ÇEKTİM
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GİRESUN VE ORDU YAYLALARINDA 1000 YILLIK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİMİZİ ARAŞTIRIP BELGESEL ÇEKİMLERİ YAPACAĞIZ.
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CENİK'DEN YAYLALARA DEVRİ ALEM
AN İTİBARİ İLE 15 EKİM 2023 YAYLA OBALARINDAN GÖÇ BAŞLADIĞI GÜNLERDE BİZ YAYLALARA GİDERKEN GİRESUN BULANCAK DEMİRCİLİ VE BAHÇELİ KÖYÜNDEN www.devrialem.tv CANLI YAYIN YAPARAK TARİHE NOT DÜŞTÜ
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ORMANLARDA SON BAHAR MANZARASI
YAYLA YOLLARINDA BU KEZ SONBAHARIN MUHTEŞEM MANZARASINI DOYA DOYA SEYİR EDİP BELGESELİNİ ÇEKİYORUZ
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KOVANLIK BELEDİYE BAŞKANI İLE CANLI YAYIN
GİRESUN BULANCAK PAŞAKONAĞI YAYLASINDA KOVANLIK BELEDİYE BAŞKANI HARUN KALINTAŞ İLE BELGESEL SÖYLEŞİ
GİRESUN BULANCAK PAŞAKONAĞI YAYLASI GÖZ VE GÖNÜL ZİYAFETİ SUNAN MANZARASI İLE MUHTEŞEM
GİRESUN BULANCAK KOVANLIK BELDESİ BELEDİYE BAŞKANI İLE TARİHİ PAŞAKONAĞI YAYLALARINDA www.devrialem.tv CANLI YAYINDA BÖLGE HAKKINDA BİLGİ VERDİ. İLGİ ALAKA VE MİSAFİRPERVERLİĞİNDEN DOLAYI SN BAŞKANINA TEŞEKKÜR EDİP ORDU VE GİRESUN FATİHLERİ EMİROĞULLARI BEYLİĞİ KİTABIMIZI HEDİYE ETTİK.
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BAŞKAN HARUN KALINTAŞ İLE CANLI YAYIN
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YOL ARKADAŞLARIM
Giresun Bulancak yaylaların da belgesel çekimimi organize eden değerli arkadaşımla birlikte Giresun camilerine fidan dikme kampanyası başlattığımız Azaklı İsmail Bay ve yol arkadaşlarımız Hidayet ve imdat beylerle ile belgesel tadında kültür yolculuğu ile tarihe not düşen İsmail beyin çekimleri ile günün finalini yaptık.
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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM
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GİRESUN ORDU YAYLALARININ MANEVİ ABİDESİ SEYİTLER OBASI DAĞLARINDAN CANLI YAYIN
14 EKİM 2023'DE DOĞUKARADENİZ BÖLGESİ GİRESUN YAYLALARINDA BELGESEL ÇEKİMLERİMİZ SÜRÜYOR. GİRESUN BULANCAK PAŞAKONAĞI TARİHİ YAYLALARINDA ORDU ÇAMBAŞI BÖLGESİ SEYİTLER TEPESİNDEN www.devrialem.tv CANLI YAYINDA TARİHE NOT DÜŞÜP ZAMANA NOTERLİK YAPTI.
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TARİHİMİZİN MANEVİ TAPU SENEDİ MEZARLIKLAR
GİRESUN BULANCAK PAŞAKONAĞI YAYLALARINDA EMİRLER MEŞHED OBALARI TARİHİ MEZARLIĞINDAN www.devrialem.tv CANLI YAYINDA
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