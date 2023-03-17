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GİRESUN SEKA AKSU KAĞIT FABRİKASININ BULUNDUĞU BÖLGEDE BELGESEL ÇEKİP CANLI YAYIN YAPTIK

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

GİRESUN SEKA AKSU KAĞIT FABRİKASININ BULUNDUĞU BÖLGEDE BELGESEL ÇEKİP CANLI YAYIN YAPTIK

17 Mart 2023 Cuma 12:16

Kağıt; kültür, medeniyet, tarih, kitap, gazete, dergi, ilim ve irfandır. Kağıt, kültürün temel taşıdır. Benim, hayatımda ilk gördüğüm büyük fabrika, Giresun Aksu Kağıt Fabrikası'dır. Giresun Aksu Deresi'nin denizle birleştiği yerde, 1970 yılında üretime açılan Giresun Aksu Kağıt Fabrikası'nın büyüklüğü ve bacası Giresun'dan gelip geçerken beni hep etkiledi.Kaderin cilvesi, Kocaeli'de SEKA Kağıt Fabrikası'ndan gazete kağıdı satın alırken özellikle Aksu gazete kağıdı istiyordum.Giresun Aksu Kağıt Fabrikası nın bulunduğu bölgeyi 15 Mart 2023 günü gezerek belgesel çekme imkanım oldu.
Başta Kocaeli İzmit SEKA kağıt fabrikaları olmak üzere SEKA Giresun Aksu KAĞIT fabrikası İle ilgili daha önce yazdığım makalelerimden bazılarını sizlerle paylaşıyorum.
SEKA'nın nasıl yok edildiğini, SEKA'nın üretim yapmak üzere satın alanların, nasıl fabrikaları rant için kapatılıp yıkılıp yok edildiği ile ilgili yıllardan beri araştırma yapıp belgesel çekiyorum
Kuruluş tarihi 1940 yıllara kadar giden Giresun Aksu KAĞIT fabrikası İle ilgili yapılan bir araştırma
Türkiye’nin sanayi tarihinde çok önemli yeri olan SEKA Kağıt Fabrikası'nın nasıl ranta kurban gittiğini, belgesel haline getirmek için Giresun Aksu ırmağı nın denizle buluştuğu bölgede yaptığım canlı yayınları paylaşıyorum.
GİRESUN SEKA AKSU KAĞIT FABRİKASINDAN GERİYE KALANLAR CANLI YAYIN DA
Bir zamanlar Türkiye’nin en önemli kağıt fabrikalarından birisinin bulunduğu Giresun Aksı SEKA kağıt fabrikasının bulunduğu yerden www.devrialem.tv olarak canlı yayın yaparak SEKA ya vefa borcunuzu ödemeye çalıştık
GİRESUN AKSU KAĞIT FABRİKASINA ADINI VEREN BİR ZAMANLAR FABRİKANIN BULUNDUĞU BÖLGEDEN CANLI YAYIN
Giresun Aksu SEKA Kağıt fabrikasına adını veren Aksu ırmağından www.devrialem.tv canlı yayın yaparak Giresun’a büyük hizmet veren ve özelleştirilerek ranta kurban giden Aksu kağıt fabrikası tarihine ışık tuttuk
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GİRESUN BÖLGESİNDE ŞEHİTLER İÇİN MEYVE...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

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