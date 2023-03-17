GİRESUN SEKA AKSU KAĞIT FABRİKASININ BULUNDUĞU BÖLGEDE BELGESEL ÇEKİP CANLI YAYIN YAPTIK

Kağıt; kültür, medeniyet, tarih, kitap, gazete, dergi, ilim ve irfandır. Kağıt, kültürün temel taşıdır. Benim, hayatımda ilk gördüğüm büyük fabrika, Giresun Aksu Kağıt Fabrikası'dır. Giresun Aksu Deresi'nin denizle birleştiği yerde, 1970 yılında üretime açılan Giresun Aksu Kağıt Fabrikası'nın büyüklüğü ve bacası Giresun'dan gelip geçerken beni hep etkiledi.Kaderin cilvesi, Kocaeli'de SEKA Kağıt Fabrikası'ndan gazete kağıdı satın alırken özellikle Aksu gazete kağıdı istiyordum.Giresun Aksu Kağıt Fabrikası nın bulunduğu bölgeyi 15 Mart 2023 günü gezerek belgesel çekme imkanım oldu.

Başta Kocaeli İzmit SEKA kağıt fabrikaları olmak üzere SEKA Giresun Aksu KAĞIT fabrikası İle ilgili daha önce yazdığım makalelerimden bazılarını sizlerle paylaşıyorum.