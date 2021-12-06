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Giresun Valisi ile Tarih Ve Kültür Söyleşisi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 3 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Giresun Valisi ile Tarih Ve Kültür Söyleşisi

06 Aralık 2021 Pazartesi 10:21

 http://www.gebzegazetesi.com/giresun-valisi-ile-tarih-ve...
Fındığın başkenti ve Kirazın Anavatanı olarak bilinen Giresun, artık Çamoluk Fasulyesi ile de tanınacak. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ile Giresun’un marka değerleri üzerine makamında söyleşi yaptık. Vali bey Devri Alem Belgesel TV programına Giresun fındığının coğrafi işaretinin Fiskobirlik tarafından alındığını, Çamoluk Fasulyesinin de coğrafi işaretinin Çamoluk Belediyesi tarafından alınarak tescil edildiğini açıkladı.
VALİ BEYİN ELİNDEN ÇAMOLUK FASULYESİ İKRAMI
Çamoluk fasulyesinin coğrafi işaretinin alınması dolayısı ile Giresun Amazon otelde düzenlen törenlere, Vali beyin davetine katılıp toplantıyı takip ettik. Vali bey tarafından Coğrafi işareti alınan ünlü Çamoluk fasulye ikramını Vali beyin elinden alarak tattık.
Vali Sarıfakıoğulları Görele Pidesi, Görele Dondurması, Giresun Sivri ve Kara tombul fındık gibi Giresun’a özgü diğer bazı ürünlerinde Coğrafi işaretinin tescil edilmesi için çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı.
GİRESUN VALİSİ İLE BELGESEL TADINDA GİRESUN TURU
Giresun Valisi ile yaptığımız söyleşi eşliğinde Giresun’un tarih kültür ve turizm değerlerinin tanıtıldığı Belgesel TV Programı başta TGRT Belgesel TV olmak üzere Bir çok TV kanalına kültür hizmeti olarak gönderdik. Vali beyin sunumu ile hazırladığımız Belgeseli izlemek için tıklayın
DOĞU KARADENİZ COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERDE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ BİLGİLENDİRME VE TANITIM TOPLANTISI
Amazon Otelde gerçekleştirilen toplantıda yapılan bilgilendirmede; yerelde coğrafi işaretli ürünlerin o bölgenin ticari kümelenmesine vesile olduğu belirtilerek, turizmde yerel ürünlerin önemli olduğu, ilin sosyo ekonomik gelişmesine de çok büyük katkılar sağladığı ifade edilerek, Çamoluk Kuru Fasulyesi Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Toplantıda yaptığı konuşmasında, coğrafi işaretlemeyle ürünlerin tescillenmesinin yöre halkının ekonomik anlamda feraha kavuşması, hayat standardının ve yaşam kalitesinin artırılması anlamında çok önemli olduğuna vurgu yapan Vali Sarıfakıoğulları, “Bu anlamda bizim markamız olan ürünleri ‘Coğrafi Tescil Belgesi’ almak suretiyle bütün yurda hediye ettikleri için başta mahalli idarelerimiz olmak üzere, Sanayi ve Ticaret Odamıza, kamu kurum ve kurumuşlarımıza, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze, FİSKOBİRLİK’e teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada, Çamoluk Kuru Fasulyesi ile ilgili coğrafi işaret tevdii törenini gerçekleştireceğiz. Çamoluk deyince akla ilk olarak gelen ürün kuru fasulyedir. Farkındalık oluşturan bir ürün. Bunu eğer yeteri kadar tanıtabilirsek sadece yurt içinde değil yurt dışında da pazar payı bulabilecek bir ürün. Böylelikle ilimize önemli katma değerler sağlayacaktır. Bu nedenle ben coğrafi işaret tescilinin ilimize ve Çamoluk ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu konuda emeği geçen bütün arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Bundan sonra daha fazla çalışmak gerekiyor.
Yine Kırsal Kalkınmamız ile beraber kooperatifçiliği de bu çerçevede yayacağız. Çiftçimizin, üreticimizin, vatandaşımızın yaşam standardını çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bugün katılımcılarımız Çamoluk Kuru Fasulyesinin tadına bakacak ve eminim ki yakın zamanda tüm Türkiye kendine has lezzeti olan Çamoluk Kuru Fasulyesinin tadına bakacak ve beğenecektir. Tescil sürecinde olan ürünlere de değinirsek; Görele de 2 ürün için tescil sürecimizi devam ediyor. Yine Görele dondurması ve Çavuşlu ekmeği için coğrafi işaret tescil süreci devam ediyor. Bunlarda diğer ürünlerimiz gibi örneği olmayan ürünler ve tez zamanda onların töreninde de beraber oluruz. Tirebolu’nun Tirebolu Pidesi, Şebinkarahisar Belediyesinin Tamzara Dokuması için ve yine Fiskobirlik’in Giresun Sivri Fındığı, Giresun Kalınkara Fındığı ve Giresun Fındık Ezmesi ile ilgili başvurularının sürecin devam ediyor” dedi.






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