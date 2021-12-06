Giresun Valisi ile Tarih Ve Kültür Söyleşisi

Fındığın başkenti ve Kirazın Anavatanı olarak bilinen Giresun, artık Çamoluk Fasulyesi ile de tanınacak. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ile Giresun’un marka değerleri üzerine makamında söyleşi yaptık. Vali bey Devri Alem Belgesel TV programına Giresun fındığının coğrafi işaretinin Fiskobirlik tarafından alındığını, Çamoluk Fasulyesinin de coğrafi işaretinin Çamoluk Belediyesi tarafından alınarak tescil edildiğini açıkladı.

VALİ BEYİN ELİNDEN ÇAMOLUK FASULYESİ İKRAMI

Çamoluk fasulyesinin coğrafi işaretinin alınması dolayısı ile Giresun Amazon otelde düzenlen törenlere, Vali beyin davetine katılıp toplantıyı takip ettik. Vali bey tarafından Coğrafi işareti alınan ünlü Çamoluk fasulye ikramını Vali beyin elinden alarak tattık.

Vali Sarıfakıoğulları Görele Pidesi, Görele Dondurması, Giresun Sivri ve Kara tombul fındık gibi Giresun’a özgü diğer bazı ürünlerinde Coğrafi işaretinin tescil edilmesi için çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı.

GİRESUN VALİSİ İLE BELGESEL TADINDA GİRESUN TURU

Giresun Valisi ile yaptığımız söyleşi eşliğinde Giresun’un tarih kültür ve turizm değerlerinin tanıtıldığı Belgesel TV Programı başta TGRT Belgesel TV olmak üzere Bir çok TV kanalına kültür hizmeti olarak gönderdik. Vali beyin sunumu ile hazırladığımız Belgeseli izlemek için tıklayın

DOĞU KARADENİZ COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERDE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ BİLGİLENDİRME VE TANITIM TOPLANTISI

Amazon Otelde gerçekleştirilen toplantıda yapılan bilgilendirmede; yerelde coğrafi işaretli ürünlerin o bölgenin ticari kümelenmesine vesile olduğu belirtilerek, turizmde yerel ürünlerin önemli olduğu, ilin sosyo ekonomik gelişmesine de çok büyük katkılar sağladığı ifade edilerek, Çamoluk Kuru Fasulyesi Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmasında, coğrafi işaretlemeyle ürünlerin tescillenmesinin yöre halkının ekonomik anlamda feraha kavuşması, hayat standardının ve yaşam kalitesinin artırılması anlamında çok önemli olduğuna vurgu yapan Vali Sarıfakıoğulları, “Bu anlamda bizim markamız olan ürünleri ‘Coğrafi Tescil Belgesi’ almak suretiyle bütün yurda hediye ettikleri için başta mahalli idarelerimiz olmak üzere, Sanayi ve Ticaret Odamıza, kamu kurum ve kurumuşlarımıza, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze, FİSKOBİRLİK’e teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada, Çamoluk Kuru Fasulyesi ile ilgili coğrafi işaret tevdii törenini gerçekleştireceğiz. Çamoluk deyince akla ilk olarak gelen ürün kuru fasulyedir. Farkındalık oluşturan bir ürün. Bunu eğer yeteri kadar tanıtabilirsek sadece yurt içinde değil yurt dışında da pazar payı bulabilecek bir ürün. Böylelikle ilimize önemli katma değerler sağlayacaktır. Bu nedenle ben coğrafi işaret tescilinin ilimize ve Çamoluk ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu konuda emeği geçen bütün arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Bundan sonra daha fazla çalışmak gerekiyor.