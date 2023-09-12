GİRESUN YAYLALARINDA AYI TERÖRÜ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 12 Eylül 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

Giresun Espiye Karaovacık yaylasında gündüz vakti büyükbaş hayvanlara saldıran ayılar hayvanları telef edip yaralıyor.

Espiye Soğukpınar püllük ve Kırkharman yaylalarında hayvanları telef olan vatandaşlar devlet yetkililerin önlem almasını istiyor.







Giresun Milliparklar Müdürlüğü yetkilileri bölgede inceleme yaparak vatandaşlara broşörler dağıtıp ayılara karşı ayı düdük öttürüp hayvanların başına ses çıkartan çam ve kelek takmalarını tavsiye ettiler.

CEMAL GEÇAL DEVLET YETKİLİLERİ ÖNLEM ALSIN

GİRESUN ESPİYE Karaovacık Yaylası Soğukpınar beldesi püllük yayla obasından Cemal Geçal

canlı yayınında ayıların telef ettiği hayvanlarla ilgili bilgi veriyor

80 YAŞINDAKİ HAYRİYE HANIM AYILARA KARŞI HAYVANLARINI KENDİ OTLATIYOR

800 YILLIK TARİHİ GEÇMİŞİ OLAN GİRESUN YAYLALARINDA TGRT BELGESEL TV BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK TV KANALINDA YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI ÇEKMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ.

550 YIL ÖNCE BAYRAMOĞLU ADI İLE TORUL KAZASINA BAĞLI TRABZON VİLAYETİNİN NAHİYE MERKEZİ OLAN ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ KARAOVACIK YALAKOBA YAYLASINDAN

AN İTİBARİ İLE CANLI YAYININDA 80 YAŞINDAKİ HAYRİYE HANIM KONUŞUYOR.

YAYLADA AYI SALDIRISI VAHŞETİ YÜZÜNDEN VATANDAŞ YAYLALARI ERKEN TERK ETMEYE BAŞLADI

GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ KARAOVACIK YAYLASI PÜLLÜK OBASINDA HAYVANLARI AYI SALDIRISINA UĞRAYAN VATANDAŞLAR

CANLI YAYININDA YETKİLİLERDEN AYI SORUNUNA ÇÖZÜM BULMALARINI İSTİYORLAR.



DEVLET HAYVANCILIĞI DESTEKLEMELİ

TGRT belgesel TV'de her günün yayınlanan İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi

kültür hizmeti olarak çektiğimiz devri alem belgesel tv programı

Giresun yaylalarından an itibari ile canlı yayında:

Canlı yayında Giresun Espiye Soğukpınar beldesi Derviş oğullarından Ahmet Olgun Kılıç canlı yayında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve yetkililerden beklentilerini anlatıyor.