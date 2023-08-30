GİRESUN’DA VAKIF MEDENİYETİ RUHU VE VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ

Fındığın başkenti, kirazın anavatanı olarak tanınan Giresun bölgesi Osmanlı arşiv belgelerinde vilayeti Çepni olarak bilinmekte. Selçuklu döneminde 1071 Malazgirt zaferinin kazanılmasında çok önemli görev üstlenen Danişment Melik Ahmet Gazi’nin Tokat Niksar’ı başkent yaparak Danişmentliler devletinin yakılmasından sonra Danişment Gazi’nin torunları tarafından kurulan Bayramlı Hacıemiroğulları tarafından Giresun bölgesi fethedilip Türk İslam kültürüne kazandırmış. Kurulan vakıflarla Hacıemiroğlu Süleyman Bey’in 1397’de Ordu ve Giresun bölgesini fethederek vatan haline getirmişti. Bölgenin en eski vakıflardan biri de Cimidede Vakfı’dır.

ORDU GİRESUN FATİHİ VE CİMİDEDE VAKFI BELGESELİMİZ

Ata dede memleketim Giresun’da bu kez Vakıf Medeniyeti tarihimizi Araştırıp belgeselleştiriyoruz. İşgal ve yok edilmesine rağmen Giresun’da halen birçok Vakıf eserimiz var. Birçok yeni Vakıflar kurulmuş ve kurulmaya devam ediyor.







GİRESUN SARAYBURNU CAMİSİ’NDEN CANLI YAYIN

Cumhuriyet döneminde kesme taştan kapı mimarisi Sivas Divriği Ulu Cami genel mimari Şehzadebaşı tarzında Giresun Eynesil taşından Vakıf ruhu İle yapılan Bulancak Sarayburnu Camisi’nde www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com an itibari ile canlı yayında

GİRESUN PİRAZİZ ŞEYHLİ KÖYÜ YILDIRIM BEYAZİT VAKFI KÜLLİYESİ’NDEN CANLI YAYIN

Anadolu’da Vakıf kültürümüzü araştırıp belgesel çekmeye devam ediyoruz. Piraziz’de Giresun’un manevi kurucularından Yıldırım Beyazıt Vakfı şeyhli köyündeki Vakıf medeniyetimizin belgeselini çekip Şeyh İdris Vakıf Camisi imam hatibi ile belgesel söyleşi yaptık. Bölgeye Vakıflar kurarak vatan yapan atalarımız başta olmak üzere şehitlerimiz ve depremde vefat edenlerin ruhları İçin Mart 2023 tarihinde diktiğimiz meyve fidanları İle ilgili belgesel çektik.







CANLI YAYIN



FİDAN DİKME KAMPANYASI

PİRAZİZ ÖĞRETMEN EVİNDEN CANLI YAYIN

Ordu ve Giresun bölgesi tam bir Vakıf şehridir Selçuklu Osmanlı ve Türkiye cumhuriyeti döneminde kurulan Vakıflar yerinde araştırıp belgeselini çekiyoruz. Giresun’un Piraziz ilçesi Giresun’da ilk cami ve medresenin yapıldığı yerlerden bir tanesi. Piraziz’in hemen yanında Ordu Giresun Havalimanı’nın kurulduğu Gülyalı ilçesinin (HAYRIN VE VAKFIN BABASI ANLAMINA GELEN ) tarihi adı EBÜLHAYIR’dır.

Giresun’a her gidişimde adına Yıldırım Beyazıt tarafından adına Vakıf kurulan Şeyh İdris türbesinin bulunduğu Piraziz Şehli köyündeki tarihi köy konağında faaliyet gösteren. öğretmen evinden kalmakta son gidişimde buradan yaptığım. canlı yayını paylaşıyorum







FINDIK BAHÇELERİ ŞENLENDİ BAHÇELER CANLANDI.

ATA DEDE EMANETİ FINDIK BAHÇELERİNDE FINDIK TOPLANIYOR.

FINDIK BAHÇELERİNİ DİKEN ATA VE DEDELERİ RAHMET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ.

VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ İLE SİZLERİ BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com ve Kültür bakanlığı işbirliği ile çektiğimiz Türkiye’de ilk Fındık Belgeseli olan ve halen birçok TV kanalında yayınlanan Vatan Yahut Fındık Belgeselimizde fındığın tarihi ve kültür hayatımızdaki yeri belgesel görüntülerle ekranlara geliyor.

VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ

VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ SİNEVİZYON

VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ GALASI

Giresun valilerimizden Harun Sarıfakıoğlu himayelerinde Giresun Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz Vatan yahut Fındık Belgeseli gala gösterimi:







GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ DİKMEN MAHALLESİNDEN www.devrialem.tv CANLI YAYIN

Soğukpınar Beldesinin Tarihi

FINDIK BAHÇESİNDEN CANLI YAYIN

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi www.iktav.com ve başta TGRT belgesel tv olmak üzere bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak Selçuklular döneminde Emiroğulları beyliğine bağlı nahiye merkezi olan Soğukpınar beldesi Dikmen köyü Karakışla Mahallesi evliyayanı Fındık bahçesinde Fındık toplama anından gerçekleştirdiğimiz canlı yayını paylaşıyoruz:

CANLI YAYIN

FINDIK TÜRKÜSÜ