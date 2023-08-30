banner936
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GİRESUN’DA VAKIF MEDENİYETİ RUHU VE VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 30 Ağustos 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

GİRESUN'DA VAKIF MEDENİYETİ RUHU VE VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ

30 Ağustos 2023 Çarşamba 09:08

 
 
Fındığın başkenti, kirazın anavatanı olarak tanınan Giresun bölgesi Osmanlı arşiv belgelerinde vilayeti Çepni olarak bilinmekte. Selçuklu döneminde 1071 Malazgirt zaferinin kazanılmasında çok önemli görev üstlenen Danişment Melik Ahmet Gazi’nin Tokat Niksar’ı başkent yaparak Danişmentliler devletinin yakılmasından sonra Danişment Gazi’nin torunları tarafından kurulan Bayramlı Hacıemiroğulları tarafından Giresun bölgesi fethedilip Türk İslam kültürüne kazandırmış. Kurulan vakıflarla Hacıemiroğlu Süleyman Bey’in 1397’de Ordu ve Giresun bölgesini fethederek vatan haline getirmişti. Bölgenin en eski vakıflardan biri de Cimidede Vakfı’dır.
 
ORDU GİRESUN FATİHİ VE CİMİDEDE VAKFI BELGESELİMİZ
 
 
Ata dede memleketim Giresun’da bu kez Vakıf Medeniyeti tarihimizi Araştırıp belgeselleştiriyoruz. İşgal ve yok edilmesine rağmen Giresun’da halen birçok Vakıf eserimiz var. Birçok yeni Vakıflar kurulmuş ve kurulmaya devam ediyor.
 

GİRESUN SARAYBURNU CAMİSİ’NDEN CANLI YAYIN
 
Cumhuriyet döneminde kesme taştan kapı mimarisi Sivas Divriği Ulu Cami genel mimari Şehzadebaşı tarzında Giresun Eynesil taşından Vakıf ruhu İle yapılan Bulancak Sarayburnu Camisi’nde www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com an itibari ile canlı yayında
 
 
GİRESUN PİRAZİZ ŞEYHLİ KÖYÜ YILDIRIM BEYAZİT VAKFI KÜLLİYESİ’NDEN CANLI YAYIN
 
Anadolu’da Vakıf kültürümüzü araştırıp belgesel çekmeye devam ediyoruz. Piraziz’de Giresun’un manevi kurucularından Yıldırım Beyazıt Vakfı şeyhli köyündeki Vakıf medeniyetimizin belgeselini çekip Şeyh İdris Vakıf Camisi imam hatibi ile belgesel söyleşi yaptık. Bölgeye Vakıflar kurarak vatan yapan atalarımız başta olmak üzere şehitlerimiz ve depremde vefat edenlerin ruhları İçin Mart 2023 tarihinde diktiğimiz meyve fidanları İle ilgili belgesel çektik.
 

CANLI YAYIN
 
FİDAN DİKME KAMPANYASI
 
 
PİRAZİZ ÖĞRETMEN EVİNDEN CANLI YAYIN
 
Ordu ve Giresun bölgesi tam bir Vakıf şehridir Selçuklu Osmanlı ve Türkiye cumhuriyeti döneminde kurulan Vakıflar yerinde araştırıp belgeselini çekiyoruz. Giresun’un Piraziz ilçesi Giresun’da ilk cami ve medresenin yapıldığı yerlerden bir tanesi. Piraziz’in hemen yanında Ordu Giresun Havalimanı’nın kurulduğu Gülyalı ilçesinin (HAYRIN VE VAKFIN BABASI ANLAMINA GELEN ) tarihi adı EBÜLHAYIR’dır.
Giresun’a her gidişimde adına Yıldırım Beyazıt tarafından adına Vakıf kurulan Şeyh İdris türbesinin bulunduğu Piraziz Şehli köyündeki tarihi köy konağında faaliyet gösteren. öğretmen evinden kalmakta son gidişimde buradan yaptığım. canlı yayını paylaşıyorum
 
 

FINDIK BAHÇELERİ ŞENLENDİ BAHÇELER CANLANDI.
ATA DEDE EMANETİ FINDIK BAHÇELERİNDE FINDIK TOPLANIYOR.
FINDIK BAHÇELERİNİ DİKEN ATA VE DEDELERİ RAHMET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ.
 
 
VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ İLE SİZLERİ BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ
 
İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com ve Kültür bakanlığı işbirliği ile çektiğimiz Türkiye’de ilk Fındık Belgeseli olan ve halen birçok TV kanalında yayınlanan Vatan Yahut Fındık Belgeselimizde fındığın tarihi ve kültür hayatımızdaki yeri belgesel görüntülerle ekranlara geliyor.
 
VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ
 
 
VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ SİNEVİZYON
 
 
VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ GALASI
 
Giresun valilerimizden Harun Sarıfakıoğlu himayelerinde Giresun Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz Vatan yahut Fındık Belgeseli gala gösterimi:
 
 

GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ DİKMEN MAHALLESİNDEN www.devrialem.tv CANLI YAYIN
 
Soğukpınar Beldesinin Tarihi
 
 
FINDIK BAHÇESİNDEN CANLI YAYIN
 
İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi www.iktav.com ve başta TGRT belgesel tv olmak üzere bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak Selçuklular döneminde Emiroğulları beyliğine bağlı nahiye merkezi olan Soğukpınar beldesi Dikmen köyü Karakışla Mahallesi evliyayanı Fındık bahçesinde Fındık toplama anından gerçekleştirdiğimiz canlı yayını paylaşıyoruz:
CANLI YAYIN
 
 
FINDIK TÜRKÜSÜ
 
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Şayir’den ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı Başkan Şayir’den ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’...
Yönetim Kurulu Başkanımız ASLANTAŞ’ın Bayramı Mesajı Yönetim Kurulu Başkanımız ASLANTAŞ’ın Bayramı...
BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'ÜN 30 AĞUSTOS TEBRİK MESAJI BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'ÜN 30 AĞUSTOS TEBRİK MESAJI
Beşdivan Tesisleri açılışa hazır Beşdivan Tesisleri açılışa hazır
Yol bakım timi asfaltlamada dur durak bilmiyor Yol bakım timi asfaltlamada dur durak bilmiyor
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz ulaşım 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz ulaşım
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Başkan Şayir’den ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’...
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Haberi Oku