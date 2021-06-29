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Giresun'da 'Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik Çalıştayı' başladı

Giresun’da Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) iş birliğiyle düzenlenen "Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik Çalıştayı" başladı.

Giresun'da 'Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik Çalıştayı' başladı

29 Haziran 2021 Salı 12:37

 Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Şeyhli köyündeki "BAU FAO Tarım Uygulama Alanı"nda gerçekleştirilen çalıştay iki gün sürecek.

BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi Enver Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, BAU ve BM FAO'nun Giresun'un Piraziz ilçesinde geleceğin tarımına yön verebilecek akıllı tarımı uygulamak adına bir merkez kurduğunu söyledi.

Yücel, Karadeniz'in endemik bitkilerini ortaya çıkarabilmeyi, bunlarla ilgili de yörenin yemeklerini, gastronomisini uluslararası arenaya açmayı hedeflediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Öncelikle kadınların istihdamında önemli roller oynayacağını umuyorum. O açıdan da buradaki kooperatifçiliği geliştirebilmek, onlara eğitimler vermek, yön verebilmek... Bu anlamda BM ile birlikte etkinlik düzenliyoruz. Burada eğitimler vereceğiz, uygulama alanlarımız olacak. Amacımız bu topraklarda yetişen değerli bitkilerin tarımda, gelişimde, ilaçta nasıl kullanılabileceğini üniversitemizin alanında göstermiş olacağız."

BM FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık da etkinliğin kadın kooperatiflerini, yerel ürünlerin pazara erişimini ve kadın girişimciliğini desteklemek için gerçekleştirildiğini kaydetti.

Selışık, özellikle gıda güvenliğini dünyada sağlamakla yükümlü bir kuruluş olduklarına dikkati çekerek,"Burada da yerel üreticilerimizi, küçük aile işletmeciliğini sonuna kadar desteklememiz gerekiyor. Giresun da buna en uygun örneklerden bir tanesi. Fındık ve çay bahçeleri var. Küçük çiftçilerin pazara eriştirdikleri yerel ürünler de var. Onların doğru şekilde pazara erişimlerini desteklemek adına farklı bilgiler, sunumlar paylaşılacak." dedi.

BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz de uygulama tarım merkezinde özellikle sürdürülebilir gıda sistemleri ve tarım alanında araştırma çalışmaları yapılacağını vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Bu merkezimiz, bu alandaki tüm bilim insanlarına ve kendisini geliştirmek isteyen tüm gençlerimize, girişim yapmak isteyen kadınlarımız ile insanlarımıza açık olacak. Yereldeki uygulama alanlarımızla BM'nin deneyimini bir araya getirdiğimizde ve dünyada ilk kurduğumuz bu merkezle çok ciddi farkındalık çalışmaları yaratacağımızı, umuyorum ki ülkemizden çıkacak dünya markaları yaratacağımızı düşünüyoruz."

Çalıştayda gastronomi atölyeleri ile katılımcılara farklı lezzetler de sunuldu.

Etkinliğe Giresun Valisi Enver Ünlü, Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, davetliler ve vatandaşlar katıldı.



AA
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