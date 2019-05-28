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Giresunlulardan Bin Kişilik İftar

Çayırova Giresunlular Derneği’nin geleneksel iftar yemeği büyük ilgi gördü. Dernek merkezi önündeki caddede gerçekleşen programa katılım oldukça yoğun oldu.

Giresunlulardan Bin Kişilik İftar

28 Mayıs 2019 Salı 10:40

Recep Akıllının başkanlığını yaptığı Çayırova Giresunlular Derneği, üyeleri ile geleneksel sokak iftarında buluştu. Dernek merkezi önündeki caddede gerçekleşen programa, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi Özel Kalem Müdürü Aydın Turan, CHP Çayırova İlçe Başkanı Çetin Hartamacı, MHP Çayırova İlçe Başkan Vekili Ahmet Durak, Çayırova Belediyesi meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. İftar  sonrası selamlama konuşması yapan Dernek Başkanı Recep Akıllı “Mübarek Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu bereketli sofraların kurulmasında bizlerden desteğini esirgemeyen büyüklerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Soframıza misafir olan dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım” dedi.



Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise, “Ramazan ayının son 10 gününü yaşıyoruz. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni hep birlikte idrak edeceğiz ve Ramazan bayramını hep birlikte kutlayacağız. Rabbim bu Ramazan ayını ve bayramı hayırlı eylesin, gönül coğrafyamızdaki zulmün sona ermesine vesile kılsın. Bu güzel ortama teşrif ettiğiniz ve derneğimizi yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum. “diye konuştu.

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