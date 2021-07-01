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Girne’den Karpaza Devri Alem

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 3 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Girne'den Karpaza Devri Alem

01 Temmuz 2021 Perşembe 13:37
Belgesel Tadında Kıbrısta Kültür Ve Tarih Turu
Kıbrısda belgesel çekimlerimiz tüm hızı ile devam ediyor Girne’den sabah erken yola çıkıp beş parmak dağlarından geçerek Kıbrısda Türkislam tarihinin manevi tapu senetlerinin bulunduğu. Lefkoşada Kıbrıs vakıflar genel müdürlüğüne geliyoruz .
Evkaf İdaresi genel müdürü Prof. İbrahim Benter ile söyleşi yapıyoruz genel müdür Devri alem kameralarına çok önemli bilgiler veriyor kıbrısta vakıf medeniyetini yaşatmak, vakıf mallarını korumak için çok güzel çalışmalar yapıldığını öğrenmenin mutluluğu içinde KKTC Yunus Emre Enstitüsüne geliyoruz. Türkiye’nin adadaki çok önemli ve başarılı kurumlarından olan Enstitü Müdürü Hüseyin Şahin bey bizlere çalışmalar hakkında bilgi veriyor. Hüseyin beyle Lefkoşa’nın kalbinin attığı Selimiye camisinin yanı başındaki Mimari güzelliği ile bir tabloyu andıran Enstitü binasında söyleşi yapıyor . Kıbrıs’la ilgili önemli bilgiler alıyoruz.
Lefkoşa’dan Gazimağosya Gidiyoruz
Vakit kaybetmeden yola çıkıp önce gazi mağosada kıbrısın fetih sembolü Lala Mustafapaşa Camisi Namık Kemal Evi ve tarihi meydanın belgeselini çekip Kıbrıs’ın manevi mimarlarından kutup Osman türbesini ziyaret edip Birinci dünya harbinde İngilizlerin eline esir düşerek Kıbrısda tutsak edildikleri kamplarda şehit olan mehmetçiklerin mezarlarında Fatiha okuyarak Kıbrıs’ın en uç noktası zaferburnu ve karpaza gidiyoruz.
Karpaz da Rumlar için kutsal kabul edilen kilise ve papaz Okulunun olduğu yer aslinde İslam askerlerinin adaya çıktıkları ilk yerlerden birisi . Koruma altındaki eşekleri ile tanınan bu yer de çok sayıda sahabe mezarının olduğu bilinmiyor.
Uzun bir yolculuk yaparak verimli araziler muhteşem koylar ve dünyaca ünlü altın kum plajlarından geçerek geldiğimiz Karpaz bölgesinde halen Rumlar’ın yaşaması dikkatimi çekiyor. Rumlar bölgeye büyük ilgi gösteriyor kilise ve Ruhban okulu tamir ediliyor rehberimiz. Ertuğrul Beyden Kilisenin altında sahabe mezarlarının olduğu bilgisini alıyoruz. Sahabe mezarlarını. Kiliseden geçerek 1950 yılına kadar ziyaret edildiğini öğreniyoruz. 1959'da Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makaryosun emri ile kapıların kapatılıp ziyaretin yasaklandığını öğreniyoruz . Kilisedeki papazla görüşüp çekimler yapıyoruz.
Kıbrıs’ın en uç noktası Zafer burnunda dalgalanan Türk ve KKTC bayraklarımız karpazlı Türkler Koruma altındaki yaban eşekleri ve sahillerin ihtişamlı güzelliği bin belgeselini çekip Sahabeyi kiram. Mezarlarınında bulunduğu. Kilise altından çıkan kutsal Sudan içerek Girne’ye dönmek üzere yola çıkarken. Kuzey Kıbrıs’ın tarih kültür ve inanç turizmine önem verilerek kalkınacağına inanıyorumç





















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Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 2 yıl önceki facebook paylaşımını...

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