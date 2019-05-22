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GİV'den Gönüllere Dokunan Organizasyon

2017 Yılından beri Gebze İş dünyasında ”Ahilik” eksenli vakıf çalışmaları yürüten Girişimci İş Adamları Vakfı Gebze Şubesi, bu yıl Ramazan ayında da öncü kuruluş olma vasfını sürdürüyor.

GİV'den Gönüllere Dokunan Organizasyon

22 Mayıs 2019 Çarşamba 13:30

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Medeniyet değerlerimizi merkeze alarak gerçekleştirdiği “Ahilik Buluşmaları” ,  tecrübe ve birikim paylaşımlarını esas alarak yüksek motivasyon üreten “Girişimcilik Buluşmaları”  ve  kendi işini kurarak bu ülkeye katma değer üretme derdi olan genç iş insanlarına rehberlik etmek amacıyla KOSGEB ile birlikte düzenlediği “Girişimcilik Eğitimleri”  gibi bir çok konuda çalışmalar gerçekleştiren Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV)  Gebze Şubesi, gönüllere dokunarak iftarlarını hak sahibi komşularıyla paylaşıyor.

Yapılan organizasyon ile ilgili bilgi veren GİV Gebze Başkanı Yavuz KUŞ ;

İş dünyasında faaliyet gösteren bir vakıf olarak Ramazan ayındaki sloganımızı;  “İftarımızı Hak Sahibi Komşularımızla Paylaşıyoruz” olarak belirledik. Bu sene salon iftarları ile üyelerimiz ve gönüldaşlarımızla bir araya gelmek yerine, komşularımızla paylaşmayı daha doğru bulduk.                 GİV Gebze üyeleri ve hayırsever işadamlarının katkısıyla topladığımız gıda yardımı kolilerimizi  İHH İnsani Yardım Vakfı  ile ortaklaşa düzenlediğimiz organizasyonla çevremizdeki ve bölgemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz’’ dedi. 

Yüce Kitabımız Kur’an’daki : “Onların mallarında yardım isteyen ve (iffetinden dolayı istemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır.” Ayetini düstur edinerek yola çıktıklarını ifade eden Yavuz KUŞ; Ramazan’ın paylaşma ayı olduğunu, komşusunu, yakınını gözetmek ve onların gönüllerine dokunmak için güzel bir vesile olduğunu belirtti.

 Yapılan bu çalışmanın örneklik teşkil etmesini de temenni eden vakıf başkanı; Girişimci İş Adamları Vakfı Gebze yönetimine ve katkı sağlayan iş adamlarına teşekkür etti.

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