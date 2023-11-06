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GKM’de 7’den 70’e Kültür Sanat Etkinlikleri

Gebze Kültür Merkezi salonunda düzenlenen Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinliklerine 7’den 70’e Gebzeliler yoğun ilgi ve katılım gösteriyor.

GKM'de 7'den 70'e Kültür Sanat Etkinlikleri

06 Kasım 2023 Pazartesi 15:40

Gebze Belediyesi kültür-sanat programları hız kesmeden devam ediyor. Kent meydanında bulunan Gebze Kültür Merkezi salonunda düzenlenen kültür-sanat etkinliklerine 7’den 70’e Gebzeliler yoğun ilgi ve katılım gösteriyor. Tümü ücretsiz olan etkinliklerde Gebzeli hemşerilerini yalnız bırakmamaya özen gösteren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; pazar günü çocuklar için özel olarak hazırlanan Şakacı Tilki isimli tiyatro oyununu salonu dolduran çocuklar ve aileleriyle birlikte izledi. Oyun öncesi Gebzeli minikler ve aileleriyle bir süre sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocuklara iyi eğlenceler diledi. Başkan Büyükgöz, GKM’ye gelen çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

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