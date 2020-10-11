Göçmen kuşların tercihi İzmit Körfezi

Kocaeli’de yapılan devasa arıtma tesisleri Körfezin temizlenmesinde önemli rol oynadı. Her geçen gün daha da temiz hale gelen Körfez, kirli gri görüntüsünden kurtularak, temiz mavi bir görünüme kavuştu. Temizlenmekle kalmayan körfez, yıllardır mahrum kaldığı canlı popilasyonuna kavuştu.

KİRLİLİKTEN ESER KALMADI

Bir zamanlar çevre kirliliği ile anılan, gri bir görünüm ve pis bir koku nedeniyle yanına yanaşılamayan İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı devasa arıtma tesisleriyle mavi bir görünüme kavuştu. Temizlenen ve canlı popülasyonunun arttığı İzmit Körfezi, sıcak bölgelere göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek için tercih noktası oldu. Aralarında flamingo, gri balıkçıl, kum kuşu ve birçok göçmen kuş besin açısından zengin olan sulak bölgede mola veriyor.

KOCAELİ GÖÇ ROTASI OLDU

Sıcak bölgelere göç eden su kuşları dinlenmek ve beslenmek için İzmit Körfezi’nin doğu sahilini tercih etmeye başladı. Binlerce su kuşu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen arıtma tesisleri, denetim ve temizlik çalışmaları sayesinde sahillerde hem dinleniyor hem de beslenme imkânı buluyor. Renkleri ve görünümleriyle dikkat çeken flamingoların uğrak yeri haline gelen İzmit Körfezi, bu canlıları merak eden vatandaşların da uğrak noktası oldu.

2006 YILINDA SULAK ALAN İLAN EDİLDİ

Geçtiğimiz yıllarda birkaç tane görebildiğimiz flamingolar, artık daha büyük sürüler halinde İzmit Körfezi Sulak Alanı’na geliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Fuarı arkasındaki bölgede kuşlara ayırdığı sulak alan, birbirinden farklı su kuşlarıyla doldu. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde İzmit Körfezi'nde sulak alan olarak ilan edilen bölümde şu anda 168 farklı kuş türü barınıyor.

BİNLERCE KUŞ SULAK ALANDA

Koruma altındaki sulak alan şehir merkezinde çeşitli kuş türlerini bir arada gözlemeye imkân sağlıyor. Flamingoların yanında sahil bölgesinde en çok görülen kuşlar arasında yeşilbaş ördek, turna, sakarmeke, elmabaş patka, boz ördek, kaşıkgaga, suna ve balıkçıl gibi kuş türleri görmek mümkün.

YENİ YAŞAM ALANI

Körfezdeki temizlik çalışmalarıyla deniz içindeki canlı popülasyonunun yanında dışındaki çeşitlik de artış gösteriyor. Arıtma tesisleri, denetimler ve deniz süpürme çalışmaları İzmit Körfezi’ni her gün daha da yaşanılabilir bir yer haline getiriyor. Yıllar önce kirlilik nedeniyle canlı yaşamının neredeyse yok olduğu İzmit Körfezi’nde gerçekleştirilen temizlik politikasıyla balık türleri artış gösterirken, körfez su kuşlarının da yeni yaşam alanı haline geldi.

7/24 GÖZETİM ALTINDA

Göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mesken tuttuğu körfez, şu anda Flamingolar başta olmak üzere birçok su kuşuna ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sık sık temizlenen sulak alanda avlanma yapılmaması için ilgili müdürlüklerce koruma altına altında.

Sulak alan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 7/24 gözetim altında. Bölgede özellikle kaçak avcılığa göz açtırılmıyor.