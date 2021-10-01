banner669
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GÖLCÜK BATAKDERE ISLAH ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI: ARTIK TEHLİKE OLUŞTURMAYACAK

Küresel ısınma ve buna bağlı olarak meydana gelen iklim değişikliğine karşı yatırımlarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) İSU Genel Müdürlüğü, Gölcük ilçesinde yer alan Hisareyn Batakdere’nin düzenli akışının sağlanması ve çevreye tehdit oluşturmaması için yaptığı ıslah çalışmalarını tamamladı. Üzeri korkuluk ile korunan dere, artık düzenli akışı sağlanarak insan ve yerleşim alanları için tehdit oluşturmayacak.

GÖLCÜK BATAKDERE ISLAH ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI: ARTIK TEHLİKE OLUŞTURMAYACAK

01 Ekim 2021 Cuma 11:30


İSU Genel Müdürlüğü yatırım programları kapsamında kent genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şehrin birçok noktasında gerçekleştirilen dere ıslah çalışmaları kapsamında Gölcük ilçesi Hisareyn Batakderesinde ıslah çalışmaları yapıldı.


1380 METRE DERE ISLAHI

Alt ve üst kısım olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen dere ıslah çalışmalarında betonarme, menfez ve örme taş duvar imalatları tamamlandı. Yapılan çalışmalarda üst kısımda 884 metre uzunluğunda alt kısımda 497 metre uzunluğunda dere ıslah çalışması yapıldı. Toplamda 1380 metre uzunluğunda yapılan ıslah çalışması yapılan bölgede, derenin atıksulardan arındırılması için de 1550 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı yapıldı.


KORKULUK İMALATLARI TAMAMLANDI

Dere ıslah çalışmalarının betonarme kısmının tamamlanmasının ardından dere kenarına korkuluk imalatları yapıldı. Böylelikle, Hisareyn Batakderesinde yüzey sularının düzenli akışı sağlanarak bölgedeki yerleşim alanları ile insan ve çevre sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getirildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Marmara Uluslararası Kent Forumu başladı Marmara Uluslararası Kent Forumu başladı
Sağlıkkent Konutları’nın tanıtımı yapıldı Sağlıkkent Konutları’nın tanıtımı yapıldı
HAYIRSEVER KADRİYE GÜMÜŞ, DARICA BELEDİYESİ’NE BAĞIŞTA BULUNDU HAYIRSEVER KADRİYE GÜMÜŞ, DARICA BELEDİYESİ’NE...
Bayan Yavuz, İş Dünyasını Down Cafe ile Buluşturdu Bayan Yavuz, İş Dünyasını Down Cafe ile Buluşturdu
Kocaeli akıllı ulaşım sistemlerinde belirlenen rotada ilerliyor Kocaeli akıllı ulaşım sistemlerinde belirlenen...
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 3. Toplantısı Vali Seddar Yavuz’un Başkanlığında Gerçekleştirildi Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Marmara Uluslararası Kent Forumu başladı
- Foruma video mesaj gönderen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Türkiye Mekansal Strateji Planı'mızı...

Haberi Oku