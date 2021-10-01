GÖLCÜK BATAKDERE ISLAH ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI: ARTIK TEHLİKE OLUŞTURMAYACAK

Küresel ısınma ve buna bağlı olarak meydana gelen iklim değişikliğine karşı yatırımlarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) İSU Genel Müdürlüğü, Gölcük ilçesinde yer alan Hisareyn Batakdere’nin düzenli akışının sağlanması ve çevreye tehdit oluşturmaması için yaptığı ıslah çalışmalarını tamamladı. Üzeri korkuluk ile korunan dere, artık düzenli akışı sağlanarak insan ve yerleşim alanları için tehdit oluşturmayacak.





İSU Genel Müdürlüğü yatırım programları kapsamında kent genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şehrin birçok noktasında gerçekleştirilen dere ıslah çalışmaları kapsamında Gölcük ilçesi Hisareyn Batakderesinde ıslah çalışmaları yapıldı.





1380 METRE DERE ISLAHI

Alt ve üst kısım olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen dere ıslah çalışmalarında betonarme, menfez ve örme taş duvar imalatları tamamlandı. Yapılan çalışmalarda üst kısımda 884 metre uzunluğunda alt kısımda 497 metre uzunluğunda dere ıslah çalışması yapıldı. Toplamda 1380 metre uzunluğunda yapılan ıslah çalışması yapılan bölgede, derenin atıksulardan arındırılması için de 1550 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı yapıldı.





KORKULUK İMALATLARI TAMAMLANDI

Dere ıslah çalışmalarının betonarme kısmının tamamlanmasının ardından dere kenarına korkuluk imalatları yapıldı. Böylelikle, Hisareyn Batakderesinde yüzey sularının düzenli akışı sağlanarak bölgedeki yerleşim alanları ile insan ve çevre sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getirildi.