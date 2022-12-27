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Gölcük Hamidiye-Şevketiye grup köy yolu asfaltlandı

Büyükşehir Belediyesi, 3 kilometre uzunluktaki Gölcük Hamidiye-Şevketiye grup köy yolunu asfaltladı

Gölcük Hamidiye-Şevketiye grup köy yolu asfaltlandı

27 Aralık 2022 Salı 12:12

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gölcük Hamidiye-Şevketiye grup köy yolunu asfaltladı. 3 kilometre uzunluktaki yolda, genişlik 7 metreye platform genişliği V kanallarla birlikte 10 metreye çıkarıldı. 11 bin 500 ton plent miks temel, 4 bin 600 tonda binder asfalt serimi yapıldı. 

4 BİN 600 TON ASFALT SERİLDİ

Gölcük ilçesinin Hamidiye-Şevketiye grup köy yolunun sati kaplama yolu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan üstyapı çalışması ile asfaltlandı. Eskiyen ve aşınmaların meydana geldiği sati kaplama yol trimer kazısı ile kazındı. Sati kaplama yerine 4 bin 600 ton binder asfalt serimi yapıldı. 

 

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