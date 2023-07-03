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Gölcük terminal binasında çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük'te inşa edilen yeni terminal binasında çalışmalar hızla ilerliyor.

Gölcük terminal binasında çalışmalar sürüyor

03 Temmuz 2023 Pazartesi 11:03

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda Gölcük ilçesine kazandırılacak olan yeni terminal binasında inşaat çalışmaları devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşların ulaşımında rahatlık ve konfor sağlayacak olan yeni terminal binasında 13 peron bulunacak. Çalışmalar çerçevesinde terminal binasının çevre duvarının yapımı tamamlandı. Yapının zemin ve birinci katın döşeme betonu döküldü. 30 kadar kolunun betonu döküldü ve diğerlerinin inşa çalışması devam ediyor. Ayrıca su basman perdelerinin de yalıtımı sürüyor. 10 bin metrekare alana inşa edilen yeni terminal binası zemin katı bin 450 metrekare, 1. normal katı 460 metrekare olmak üzere toplamda bin 910 metrekare kullanım alanına sahip olacak.

Gölcük Terminal Binasının zemin katında bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, mescitler, emanet odası, güvenlik odası ve tuvaletler bulunuyor. Birinci katta ise ofisler, depo, personel soyunma odası, havalandırma santrali, elektrik odası ve tuvaletler yer alacak.

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