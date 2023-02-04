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GÖLCÜK’TE ORTA HASARLI YA DA METRUK OLDUĞU İÇİN YIKILAN BİNA SAYISI 115 OLDU

Gölcük Belediyesi, güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ederek ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

GÖLCÜK'TE ORTA HASARLI YA DA METRUK OLDUĞU İÇİN YIKILAN BİNA SAYISI 115 OLDU

04 Şubat 2023 Cumartesi 18:46

  

Gölcük Belediyesi; ilçe genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. İlçeyi tehlikeli yapılardan kurtararak çehresini değiştiren çalışmalarda son olarak Hisareyn Merkez Mahallesi Çiğdem Sokak, İhsaniye Merkez Mahallesi; Zafer Caddesi No:28’de bulunan orta hasarlı binalar ile İhsaniye Merkez Mahallesi Kurt Caddesi, No:12’de bulunan 3 katlı ve tek katlı metruk binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemini belediye ekipleri tarafından tamamlandı. 

 

GÖLCÜK RİSKLİ YAPILARDAN ARINDIRILIYOR

Çalışmanın tamamlanması ile birlikte; ilçe genelinde, sosyal riskler oluşturan ve metruk ya da orta hasarlı olup güçlendirmesi ve onarımı yapılmayan 115 bina yıkılarak, enkazı kaldırılmış oldu. Denizevler Kentsel Dönüşüm alanındaki 50, eski sanayi sitesindeki 10 bina ile yıkılan ve enkazı kaldıran bina sayısı 175’e ulaştı.

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