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GÖLMEK'te yeni dönem kayıtları başlıyor

Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (GÖLMEK), yeni dönem kayıt işlemlerine 18 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

GÖLMEK'te yeni dönem kayıtları başlıyor

06 Eylül 2023 Çarşamba 12:07

Eğitim halkasını her geçen yıl genişleten Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (GÖLMEK), 2023-2024 Eğitim-Öğretim dönemi için kayıtlar işlemleri 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Geçtiğimiz yıl 2 bin 154 kişinin eğitim gördüğü GÖLMEK'te, yeni dönemde 22 kurs merkezinde, 21 branşta, 65 usta öğretici ile eğitim verecek. GÖLMEK kursları; Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, İhsaniye Sosyal Merkezi, İhsaniye Kurs Merkezi, Yazlık Mahalle Konağı, Hisareyn, Hisareyn Karaköprü, Şirinköy Kızılay, Ergüder Sitesi, Yeni Mahalle Konağı, Çiftlik Uydu Kent, Çiftlik İlkokulu, Piyalepaşa Mahallesi, Şehitler Mahallesi, Örcün, Değirmendere Kültür Merkezi, Değirmendere Spor Salonu, Yukarı Değirmendere Mahalle Konağı, Değirmendere Yalı Evleri,Topçular, Halıdere, Ulaşlı, Çiftlik Kültür Merkezi kurs merkezlerinde hizmette olacak. Kurs merkezlerinde, hat tezhip, kitre bebek, keçe işleme, katı, deri işleme, dekoratif kutu yapımı, giyim ve mefruşat eğitimleri verilecek.







İHA
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