Gönülden Gönüle Ziyaretleri Devam Ediyor





Valimiz Seddar Yavuz’un örnek projelerinden biri olan Gönülden Gönüle projesi kapsamında bugün İzmit ilçemizde ikamet eden 2 Şehit ailesi ile 5 gazi ve gazi ailesini hanelerinde ziyaret eden Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, sıkıntı ve taleplerini dinleyerek onlarla hemhal oldu.





İlk olarak Şehitlerimizin emanetleriyle bir araya gelen ve onlarla hasbihal eden Vali Yardımcısı Çalık; her biri İzmit ilçemizin farklı mahallelerinde ikamet eden Şehitlerimiz; Kenan Başol ve Ahmet Yakut’un emanetlerini ziyaret etti.

Şehitlerimizin emanetlerine bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sorarak sabırlar dileyen Vali Yardımcısı Çalık: “Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Sizler bize Şehitlerimizin emanetisiniz.” dedi.





Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Vali Seddar Yavuz’un selamlarını ilettiği ziyaretlerin devamında Kıbrıs Gazilerimiz; Zeki Çertel, Şaban Aydın, Sebahattin Okan, Kemal Akarsu ve Salih Mehmet Çavuş’un evlerine misafir oldu. Mutlu gözlerle karşılanan Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, onur abidelerimizle yakından ilgilenerek, hal hatırlarını sordular.

Devletimiz sağ olsun var olsun diyerek ziyaretlerden duydukları mutluluklarını ifade eden gazilerimiz ve aileleri Vali Seddar Yavuz’a selamlarını ileterek şunları söylediler: “maddi ve manevi anlamda her türlü yardımı ve desteği bizlere sunuyor. Yapılan bu ziyaretler bizleri manevi olarak da ziyadesiyle memnun ediyor. Her zaman yanımızda olan, bizleri unutmayan Sayın Valimize ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz.” diyerek, memnuniyetlerini belirttiler.



