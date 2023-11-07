GTO GENÇ GİRİŞİMCİLERDEN TAZİYE ZİYARETİ
TOBB Gebze Ticaret Odası Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri İsmail Kahraman ve gazetemiz sahibi Emre Kahraman'a taziye ziyaretinde bulundu.
Ziyarette bulunan Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri
Enis Yanık
Mehmet Genç
Baycan Aküzüm
Ersin Avutman
Burak Çelik
Tolga Cengiz
Gazetemiz kurucusu ve Devri Alem belgesel program yönetmeni İsmail Kahraman araştırma merkezi kütüphanesi hakkında bilgi verdi. Ziyarette Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyesi, gazetemiz sahibi Emre Kahraman'da yer aldı.
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