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GTO GENÇ GİRİŞİMCİLERDEN TAZİYE ZİYARETİ

TOBB Gebze Ticaret Odası Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri İsmail Kahraman ve gazetemiz sahibi Emre Kahraman'a taziye ziyaretinde bulundu.

GTO GENÇ GİRİŞİMCİLERDEN TAZİYE ZİYARETİ

07 Kasım 2023 Salı 17:39

TOBB Gebze Ticaret Odası Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri İsmail Kahraman ve gazetemiz sahibi Emre Kahraman'a taziye ziyaretinde bulundu.Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri, İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com özel araştırma merkezini de ziyaret eden Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri, www.gebzegazetesi.com canlı yayınında genç girişimcilerin çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Ziyarette bulunan Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri

Enis Yanık
Mehmet Genç
Baycan Aküzüm
Ersin Avutman
Burak Çelik
Tolga Cengiz

Gazetemiz kurucusu ve Devri Alem belgesel program yönetmeni İsmail Kahraman araştırma merkezi kütüphanesi hakkında bilgi verdi. Ziyarette Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyesi, gazetemiz sahibi Emre Kahraman'da yer aldı.

GEBZE GAZETESİ CANLI YAYINI

 
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