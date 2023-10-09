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GTO’dan Gebze Hali’ne ziyaret!

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, üyelerinin sektörlerinde yaşadığı sıkıntıları yerinde görmek, ihtiyaçlarını belirlemek için gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Sultanorhan Mahallesi’nde bulunan Gebze Yaş Sebze ve Meyve Haline bir ziyaret gerçekleştirdi.

GTO'dan Gebze Hali'ne ziyaret!

09 Ekim 2023 Pazartesi 16:29

GTO Yönetim Kurulu Başkanı  Abdurrahman Aslantaş, Başkan Yardımcısı Miktad Aydın’ın  yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Yücel Yılmazer ve Sezgin Tekeli’nin  Gebze hal esnafını  ziyaretinde kendilerine Sebze ve Meyve Hal Derneği Başkanı ve aynı zamanda GTO Meclis Üyesi Zafer Koçak, Başkan Yardımcıları Ziyaettin Erattır ve Fariz Toktaş eşlik etti.


HAL ESNAFIMIZLA İSTİŞARE YAPTIK

GTO Başkanı Aslantaş ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Hal esnafımızın sektörlerinde yaşadığı; çalışma koşullarının iyileştirilmesi, personel bulunmaması ve ulaşımda yaşanan bazı sıkıntıların dile getirildiği verimli bir görüşme oldu. Esnafımızla yapımı devam eden Yeni Hal Binası ile ilgili de istişare yapma fırsatı bulduk. Halde üye işyerlerimizi de  ziyaret ederek  kendilerine bereketli ve hayırlı kazançlar diledik.” Dedi.

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