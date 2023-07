GTO'NUN TARİHİ İL TOPLANTISI İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALE

www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv olarak canlı haber ve www.ismailkahraman.net ile canlı makaleler yayınlamaya devam ediyoruz 7 Temmuz 2023 tarihinde Gebze ticaret odasının tarihi diyeceğimiz Gebze il toplantısına katıldım.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid032EPGgvNvcwU7PMjMh96wepvcbTe7YBAH3mtWaptYN5ti1LkfxjxNfEYh8dh43qU6l&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





GTO'NUN GEBZE İL TOPLANTISINDAN NOTLAR





38 YILDIR İL OLMA MÜCADELESİ VEREN GEBZE’DE ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR. GEBZE TİCARET ODASI BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN GEBZE’NİN İL OLMASI İLE İLGİLİ BASIN TOPLANTISINDA YAPTIĞI TARİHİ KONUŞMADA GEBZE’NİN NEDEN İL OLMASI GEREKTİĞİNİ AÇIKLADI.



Gebze Ticaret Odası başkanı Abdurrahman Aslantaş, GTO Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Gebze bölgesi basın mensuplarına Gebze’nin neden il olması gerektiği konusunda tarihi bir konuşma yaptı. Kahvaltılı basın toplantısında medya mensupları da görüş ve önerilerini paylaştı. www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv olarak Gebze Ticaret Odası başkanı Abdurrahman Aslantaş’ın konuşmasının tam metnini yayınlıyoruz.





GEBZE TİCARET ODASININ GEBZE İL TOPLANTISI GEBZE GAZETESİ’NDE CANLI YAYINLANDI

https://fb.watch/lDywuDkLjY/?mibextid=SDPelY





Gebze Ticaret Odası başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze’nin il olması ile ilgili düzenlediği basın toplantısında Gebze’nin neden il olması gerektiğini anlattığı konuşma www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv de canlı yayınlandı.

http://www.gebzegazete.com/blog/2022/04/11/gebze-il-olmali-mi/





GEBZE TİCARET ODASI BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN KONUŞMASI





Basınımızın çok kıymetli Temsilcileri Değerli Meclis Divanı ve Yönetim Kurulu arkadaşlarım hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yönetim Kurulumuz ile sizlerle bir araya gelmeyi istedik, bu toplantı vesilesiyle güncel konular, üyelerimizin talep, öneri ve sıkıntıları hakkında değerlendirmede bulunmak daha samimi bir ortamda hasbihal etmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. GTO olarak çalışmalarımızın faaliyetlerimizin kamuoyu ile paylaşılması, daha geniş kitlelere ulaşmamız noktasında daima destekçimiz oldunuz. Her davetimize nezaketle icabet ettiniz. Bugünkü davetimize de katılımlarınız ile bizleri her har zamanki gibi onurlandırdınız. Her birinizi şahsım ve Yönetim Kurulu arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyor, kuvvetli paydaşlık ilişkimizin bundan sonra da desteklerinizle daha da güçleneceğimize inanıyorum. Sevgili Basın Mensuplarımız; Gebze Ticaret Odasının güçlü yönetim ve mali yapısı, yetkin insan kaynağı, değişim ve gelişime uyum kabiliyeti ile Oda-Borsa camiası başta olmak üzere STK’lar arasında da kendisinden sürekli olarak bahsettiren ve takip edilen bir Oda olduğu hepinizin malumudur. Bu farkındalık ile tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte, ülke ekonomimize birçok farklı alanda hizmet veren, üretim yapan 23 bini aşkın üyemizi temsil görevinin getirdiği sorumluluk bilinci içinde çalışmalarımızı yürütme gayretindeyiz. Avrupa standartlarında A sınıfı Oda statümüz, mükemmel hizmet odaklı anlayış ile üst seviye üye memnuniyetini gözeterek, üyelerimize gerektiğinde özel danışmanlık faaliyetleri de dahil olmak üzere; üye talep, ihtiyaç ve güncel gelişmeler doğrultusunda eğitim sertifikasyon ve dönüşüm programları düzenliyor, iş ağı geliştirme protokolleri ile birçok alanda üye geliştirme programları yürütüyoruz. Tüm bu faaliyetlerimizi de çevre ve iş sağlığı güvenliği konusundaki hassasiyetlerimizi sistematik şekilde gözeterek yapıyoruz. Kurumsal kimlik yapımız ile örtüşen gerek direk üyelerimize gerekse bölge halkımıza fayda sağlayan sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek de örnek ve öncü olmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de üyelerimizin talepleri ve beklentileri doğrultusunda faaliyetlerimizi arttırarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Basınımızın Kıymetli Üyeleri; Gebze Ticaret Odası olarak bugüne kadar Gebze’nin bünyesinde barındırdığı her türlü dinamiğe yakinen şahitlik ettik. Buradaki ekonomik çeşitliliği, hareketi, proaktif yapıyı yansıtma gayretinde olduk. Kuvvetli temsil yapımız ve geniş etki alanımız içinde bölgemizin potansiyelini her ortamda anlatmaya bu bölgenin her alanındaki bayrak taşıyıcılığını en net şekilde ifade etmeye çalıştık. Aynı zamanda üyelerimizin talep ve sıkıntılarını da her platformda dile getirdik. Raporlar hazırlayarak muhatap kurumlara ilettik. Üyelerimizle ilgili en büyük sorunlardan birincisi vasıflı ve vasıfsız çalışan sıkıntısıdır. Mesleki Liselerin artırılması, çıraklık eğitim merkezleri ve milli eğitim bakanlığının eğitim programları düzenlemiş olsa da maalesef yeterli değildir. Bir toplumun gelişiminin temel çaresi eğitim ve öğretimdir. Öğretim iyi bir noktaya gelmişken eğitim konusunda toplumsal eksiklikler vardır. Üniversiteyi bitirmiş bireylerin de sahada çalışabileceğinin normal olduğu, el aleti kullanmanın sadece vasıfsız çalışanlara has bir çalışma şekli olmadığı kanıksanmalıdır. Üniversitelerin daha çok akademik amaçla ve araştırma geliştirme faaliyetleri için öğrenci kabul etmesi bunun dışında çalışmak isteyenlerin meslek sahibi olmak ve bir iş kolunda uzman olmak için eğitim alması gerçeğiyle yüzleşmemiz gerektiğini düşünmekteyiz. Üyelerimizin sıkıntılarından bazıları da fiyat istikrarı, ulaşım ve yabancı işçi çalıştırma konularıdır. Bu konularla ilgili de çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam etmektedir. Gebze bölgesinin ülkemiz için birçok faklı açıdan stratejik öneme haiz olduğu, gücü ekonomik ve ticari her alanda somut olarak gözler önünde bulunmaktadır. Bölgemiz nüfusu, mevcut şehirleşme ve ulaşım olanakları, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği, istihdam olanakları ile altyapısal gelişimi, üretimin, araştırma ve geliştirmenin üssü olma gibi çok kuvvetli ve baskın özelliklerinin yanında henüz hak ettiği ölçüde turizm gelirlerinden payını alamamış tarihi ve turistik ve kültürel bir lokasyonudur.





Gebze tek başına yaklaşık 410 bin nüfusuyla 31 ilden; Darıca, Çayırova, Dilovası nüfusları da dahil edildiğinde ise 4’ü büyükşehir olmak üzere 55 ilden daha büyüktür,