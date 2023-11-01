GTÜ, URAP Sıralamalarında İlk 10'da

GTÜ geleneği bozmadı. Devlet Üniversitesi ve Tıp Fakültesi Olmayan Üniversiteler URAP sıralamalarında İlk 10'da yerini aldı.

URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından yapılan 2023-2024 Türkiye Sıralaması açıklandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan ve yükseköğretim kurumlarını çeşitli akademik ölçütlere göre değerlendiren kuruluşun Devlet Üniversiteleri Sıralamasında Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 8., yine aynı sıralamada Tıp Fakültesi Olmayan Üniversiteler Sıralamasında 5. sırada yer aldı.







Üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP 2023-2024 Türkiye Sıralaması'nda,bu yıl ilk defa Clarivate Analytics/InCites ile YÖK’ün yayımladığı veriler kullanıldı. Üniversiteler Makale Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı, Atıf Sayısı, Öğretim Üyesi Başına düşen Atıf Sayısı, Toplam Bilimsel Doküman Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Bilimsel Doküman Sayısı, Doktora Mezun Sayısı, Doktora Öğrenci Oranı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı, Uluslararası Ortak Makale Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Uluslararası Ortak Makale Sayısı, Yurtiçi Ortak Makale Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Yurtiçi Ortak Makale Sayısı, TÜBİTAK Proje Sayısı ve Öğretim Üyesi Başına Düşen TÜBİTAK Proje Sayısı olmak üzere 15 göstergede değerlendirildi.