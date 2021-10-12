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GTÜ VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANDI

Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı geçtiğimiz günlerde GTÜ Çayırova Kampüsünde gerçekleştirildi.

GTÜ VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANDI

12 Ekim 2021 Salı 12:00

 Vakfın 10. dönem toplantısına Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Teknik Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı- Genel Müdürü ve aynı zamanda Gebze Teknik Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve vakıf mütevelli heyeti üyeleri katıldılar. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başkanlık divanı oluşturularak toplantıya geçildi. Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’ın sunumlarının ardından, Mart-Eylül dönemi faaliyet raporları ibra edildi,  gündem maddeleri oylanarak karara bağlandı.  Öneri, dilek ve temennilerin ardından, genel kurul tutanaklarının imzalanması ile kapanış gerçekleştirildi. 23 Şubat 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak hizmete başlayan  Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı yönetiminde Başkanlık görevini  ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü  Prof.Dr. Haluk Görgün üstlenirken, Yönetim Kurulu Üyeliklerini ise Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler ve Kale Radyatör Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kaya yapmakta.
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