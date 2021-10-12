GTÜ VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANDI Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı geçtiğimiz günlerde GTÜ Çayırova Kampüsünde gerçekleştirildi.

12 Ekim 2021 Salı 12:00