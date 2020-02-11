GÜDEF’in gündemi; İl olmak!

Kocaeli GÜDEF, bugün medya mensuplarıyla kahvaltı organizasyonuyla bir araya geldi. Kocaeli GÜDEF Başkanı Süleyman Olgun ve ekibi, federasyon olarak yapmayı planladıkları çalışmaları medya mensuplarına aktardı. Dernek yöneticileri Ertuğrul Taşlı, Selami Kolcu, Mikail Ozan, Alim Baş ve Hayati Keleş’in katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan dernek başkanı Olgun, “Gebze’de basına yönelik çalışmalarım oldu. Derneklere yönelik olarak da dernek haber gazetesini çıkarttık. Sizler bizim için çok önemli bir görevi yürütüyorsunuz. Yaptığınız şey son derece kutsal ve fedakarlık isteyen bir konu. Demokrasi ve insanlık adına gazetecilik çok önemli bir görev. Biz gönüllü bir teşekkülüz. Bizler de Gümüşhane’de doğduk ancak Gebze’nin ekmeğini yiyoruz ve sizler gibi Gebzeliyiz” dedi.

GEBZE İL OLMAYI HAK EDİYOR

Gebze’nin il olmayı hakkettiğini ifade eden Olgun, “Gümüşhaneliler Federasyonu 2009’da kurucu başkanımız Mikail Ozan öncülüğünde kuruldu. Gebze’de ilçeler ayrılınca federasyon kurulması öncülük haline geldi ve 12 dernekle federasyonu kurduk. Gebze bölgesinde 20 tane Gümüşhaneliler derneği var. Tüzük değişikliğine gidildi ve Kocaeli GÜDEF olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Gebzelilik bilinci adına bir hayalim var. Gebze’nin il olmasını hayal ediyorum. GÜDEF olarak çalışmalara başlayana kadar Kocaeli ve Gebze ayrılıyor diyordu. Bu bölge il olmayı çoktan hak ediyor. Bu bölge il olmaya çok müsait bir yer. İkinci hayalim gönüllü teşekküller olarak Gebze’nin kültürde, sanatta ve sporda hak ettiği yere gelmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.







YATAY MİMARİYE DİKKAT ÇEKİYORUZ

Gebze’de yatay mimarinin olması gerektiğini söyleyen Olgun, “Cumhurbaşkanımızın üzerinde durduğu yatay yapılaşmaya dikkat çekmek amacındayız. Yatay yapılaşmanın üzerinde ciddi manada durmak istiyoruz. Bireyler üzerinde çalışmalar gerçekleştirmek istiyoruz. Güçlü toplumlar güçlü ailelerden oluşur. Fidan gibi gençler uyuşturucu vb. işlerle boğuşuyor. Bu manada da çalışmalar gerçekleştirmek istiyoruz. Yerel yöneticilerimizden ve basınımızdan bu doğrultuda destek bekliyoruz. Türkiye’nin elinde kalan bir aile yapısı vardı, şuan paramparça oldu. Biz de bu konu üzerine çalışmalar gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.