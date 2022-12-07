GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gündoğdu: 2023’te yeni bir hizmet yılı bizi bekliyor

İştiraklerin yönetim kadrosuyla yılın son toplantısında bir araya gelen Genel Sekreter Gündoğdu, 2002 yılını çok önemli hizmetlerle tamamladıklarını söyledi

Gündoğdu: 2023'te yeni bir hizmet yılı bizi bekliyor

07 Aralık 2022 Çarşamba 21:13


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştirakler toplantısı, bu kez Başiskele’deki Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Distilasyon Tesisi’nde yapıldı. Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlığında yapılan 2022 yılının son toplantısında, geride bırakmaya hazırlandığımız hizmet yılında yapılan işler masaya yatırıldı ve 2023 hedefleri ele alındı. Büyükşehir’in her birimiyle olduğu gibi iştirakleriyle de 2022 yılında Kocaeli’ye çok önemli eser ve hizmetler yaptığına dikkat çeken Genel Sekreter Gündoğdu, ‘’Bir hizmet yılını daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. 2022’de Kocaeli’de yaşayan herkesin hayatını kolaylaştıracak projeleri birlikte ürettik. Yeni yılda da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya, Kocaeli’nin marka değerini artıracak yeni eser ve hizmetler üretmeye devam edeceğiz’’ dedi.


2022 HİZMETLERLE DOLU DOLU GEÇTİ

Aylık koordinasyon toplantısında Büyükşehir’e bağlı şirketlerin genel müdürlerinden bilgi alan Genel Sekreter Gündoğdu, iştiraklerin Kocaeli’de yaşayanların yararına hizmet üretmek için çalıştığına dikkat çekti. İçinde bulundukları Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Distilasyon Tesisi’nin de de bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Gündoğdu, ‘’Dolu dolu bir hizmet yılını daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Önümüzde Kocaeli’ni yine hizmet ve eserlerle süsleyeceğimiz 2023 yılı bizi bekliyor. İştiraklerimiz ulaşımdan konuta, tarımdan turizme, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar çok geniş bir yelpazede Kocaeli’de yaşayan herkesin hayatına dokunan işler yapıyor. 2023 yılında da sizlerle beraber üreteceğimiz projelerle Kocaeli’nde Türkiye’ye örnek ve model olacak hizmetlere imza atacağımıza inanıyorum’’ ifadesini kullandı.


Bülten No: 2149

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Ko
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, YERLİ VE MİLLİ OLAN TOGG’U MAKAM ARACI YAPACAK BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, YERLİ VE MİLLİ OLAN TOGG’U...
Dilovası Belediyesi gücüne güç katıyor Dilovası Belediyesi gücüne güç katıyor
Çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi Çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi
Kudüs Giderse, Her şey Gider Kudüs Giderse, Her şey Gider
Ordu Valisi Seddar Yavuz ile Ordu’da Tarih ve Kültür Yolculuğu Ordu Valisi Seddar Yavuz ile Ordu’da Tarih ve Kültür...
Kafkas Cephesi Beyaz Savaş Belgeseli Kafkas Cephesi Beyaz Savaş Belgeseli
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, YERLİ VE MİLLİ OLAN...
Darıca Belediyesi TOGG alacak

Haberi Oku