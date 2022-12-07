Gündoğdu: 2023’te yeni bir hizmet yılı bizi bekliyor





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştirakler toplantısı, bu kez Başiskele’deki Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Distilasyon Tesisi’nde yapıldı. Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlığında yapılan 2022 yılının son toplantısında, geride bırakmaya hazırlandığımız hizmet yılında yapılan işler masaya yatırıldı ve 2023 hedefleri ele alındı. Büyükşehir’in her birimiyle olduğu gibi iştirakleriyle de 2022 yılında Kocaeli’ye çok önemli eser ve hizmetler yaptığına dikkat çeken Genel Sekreter Gündoğdu, ‘’Bir hizmet yılını daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. 2022’de Kocaeli’de yaşayan herkesin hayatını kolaylaştıracak projeleri birlikte ürettik. Yeni yılda da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya, Kocaeli’nin marka değerini artıracak yeni eser ve hizmetler üretmeye devam edeceğiz’’ dedi.





2022 HİZMETLERLE DOLU DOLU GEÇTİ

Aylık koordinasyon toplantısında Büyükşehir’e bağlı şirketlerin genel müdürlerinden bilgi alan Genel Sekreter Gündoğdu, iştiraklerin Kocaeli’de yaşayanların yararına hizmet üretmek için çalıştığına dikkat çekti. İçinde bulundukları Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Distilasyon Tesisi’nin de de bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Gündoğdu, ‘’Dolu dolu bir hizmet yılını daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Önümüzde Kocaeli’ni yine hizmet ve eserlerle süsleyeceğimiz 2023 yılı bizi bekliyor. İştiraklerimiz ulaşımdan konuta, tarımdan turizme, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar çok geniş bir yelpazede Kocaeli’de yaşayan herkesin hayatına dokunan işler yapıyor. 2023 yılında da sizlerle beraber üreteceğimiz projelerle Kocaeli’nde Türkiye’ye örnek ve model olacak hizmetlere imza atacağımıza inanıyorum’’ ifadesini kullandı.





Bülten No: 2149