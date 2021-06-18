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‘’Gündoğdu Mahallesi de bağrına bastı’’

12 ilçeye gerçekleştirdiği ziyaretlerine yeni birisini ekleyen Başkan Büyükakın, bu seferde İzmit’in Gündoğdu Mahallesi’ndeydi. Sevgiyle karşılaşan Başkan Büyükakın, “Bizlere büyük teveccüh gösteren Gündoğdu Mahallemizin sakinlerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

‘'Gündoğdu Mahallesi de bağrına bastı''

18 Haziran 2021 Cuma 13:42

 

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, her fırsatta on iki ilçeye gerçekleştirdiği ziyaretlerine İzmit’in Gündoğdu Mahallesi ile devam etti. AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’in de yer aldığı ziyaretlerde, Gündoğdu sakinlerinin sevgisi ve ilgisiyle karşılanan Başkan Büyükakın, “Bizlere büyük teveccüh gösteren Gündoğdu Mahallemizin sakinlerine çok teşekkür ediyorum. Kocaeli’nin tamamında gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle vatandaşımızın takdirlerine ve sevgilerine layık olabilmek için çalışıyoruz. Gündoğdu Mahallemizin güzel insanlarına bizlere karşı gösterdiği ilgi için çok teşekkür ediyorum” dedi.

 

“ORTAYA KOYDUĞUMUZ ESERLERİ VATANDAŞIMIZ TAKDİR EDİYOR”

Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Çetin Ersoy’un da yer aldığı ziyarette, vatandaşların dile getirdiği konuları tek tek dinleyen Başkan Büyükakın, beraberindeki teknik heyete ifade edilen konular üzerine çalışma yapılmasını söyledi. “Daha da çok çalışacağız, muhabbetimizi daha da çok artıracağız” diyerek birliktelik sonrası düşüncelerini dile getiren Başkan Büyükakın, “Vatandaşımızın gönüllerine dokunmak, hizmetlerimizle de yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. İnsanımızın beklentilerini çok iyi biliyoruz. Bakınız, vatandaşlarımızın karşısına çıkarken kent için neler yaptığımızı da dile getiriyoruz. Ulaşımdan sağlığa, gençlikte spora, altyapıdan üstyapıya her alanda ortaya koyduğumuz eserleri vatandaşımız takdir ediyor. ‘Şunu da yapmalısınız’ önerilerini söylüyor, bize yön veriyor. Böylelikle kentimizi ortak akılla yönetiyoruz” şeklinde konuştu.

 

“SAMİMİYETLE BİZE BAKAN GÜZEL BAKIŞLAR OLDU”

Vatandaşlarla kurduğu sıcak ilgi ve samimiyetle dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Akçakoca Bey’in izinden giderek, asıl olanın gönüllerin fethi olduğu anlayışıyla hep gönülleri yapmak, gönüller kazanmak için çalışıyoruz. Hemşerilerimizin duasını almak için gayretimiz var. Bugün Gündoğdu’da bu kıraathanede gördüğümüz şey, samimiyetle bize bakan güzel bakışlar oldu. Tüm hemşerilerime çok teşekkür ediyorum” ifadelerini sarf etti. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

 

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