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Gündoğdu, Yürüyüş Yolu’nda incelemelerde bulundu

Yürüyüş Yolu’nda çalışma yapan altyapı kurumlarının temsilcileriyle bir araya gelen Genel Sekreter Gündoğdu, çalışmaların ivedilikle tamamlanmasını istedi

Gündoğdu, Yürüyüş Yolu'nda incelemelerde bulundu

08 Haziran 2021 Salı 19:35

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İzmit Yürüyüş Yolu’nda devam eden çalışmaları inceledi. Altyapı çalışmaları yapan kurumların temsilcileriyle bir araya gelen Genel Sekreter Gündoğdu, “Buradaki çalışmaları ivedilikle tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açmalıyız” dedi.

 

ALTYAPI KURUMLARININ TEMSİLCİLERİYLE TOPLANTI

Yeni baştan inşa edilen İzmit Yürüyüş Yolu’nda hummalı çalışma devam ediyor. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Büyükşehir yetkilileri ve altyapı çalışmaları yapan kurumların temsilcileriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Yeni Cuma Camii yanındaki şantiye ofisinde yapılan toplantıya Gündoğdu’nun yanı sıra İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur, SEDAŞ ve TELEKOM temsilcileri katıldı.

 

“ÇALIŞMALAR HIZLI İLERLEMELİ”

Altyapı çalışmaları hakkında ilgili kurum temsilcilerinden bilgi alan Genel Sekreter Gündoğdu’na Cumhuriyet Caddesi’ndeki altyapı çalışmalarının bir hafta içerisinde tamamlanacağı bilgisi verildi. Diğer caddelerde de çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması talimatını veren Gündoğdu, “Vatandaşımızın mağdur olmaması için çalışmaları bir şekilde başlatmalı ve hızlı bir şekilde bitirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

 

“ESNAFIMIZ ÇALIŞMA BİTTİĞİNDE MEMNUN OLACAK”

Esnafın mağduriyet yaşamaması için yapılması gerekenlerin de konuşulduğu toplantıda Gündoğdu, “Esnafımız mağdur olmasın diye tüm önlemleri alalım. Onların isteklerini ve önerilerini dikkate alalım. Ama esnafımız da sabırlı olsun. Çalışmalar tamamlandığında ne kadar faydalı bir çalışma olduğunu görecekler” şeklinde konuştu. Gündoğdu ve beraberindeki daha sonra İzmit Yürüyüş Yolu’nu gezerek çalışmaları yerinde gördü.



 

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