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Güneşin Doğduğu Yere KO-MEK Vefası

Kursiyerler, Ağrı ve Adıyaman’ın ücra köylerinde eğitim gören çocuklar için hediye kolileri gönderdi.

Güneşin Doğduğu Yere KO-MEK Vefası

28 Mayıs 2019 Salı 10:28

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının insana dokunan en kıymetli çalışmaları arasındaki KO-MEK Vefası Projesi, bu defa da çocukların bayram sevinci olmak için doğuya uzandı. KO-MEK kursiyerleri, Ağrı ve Adıyaman’ın ücra ilçelerindeki okullarda eğitim gören çocuklara bayram hediyeleri gönderdi. Kursiyerler, hazırladıkları ve içlerinde kırtasiye malzemesinden, oyuncağa kadar çocukların seveceği birçok hediye bulunan kolileri, bayram haftasında adreslerine ulaştırdı.

DOĞUYA BAYRAM SEVİNCİ

Serdar, Yenikent ve Körfez Kurs Merkezleri, KO-MEK Vefası Projesi kapsamında son derece anlamlı bir davranışa imza attı. Kurs merkezlerinde eğitim alan kursiyerler bir araya gelerek Ağrı’nın Taşlıçay ve Adıyaman’ın Kahta İlçesindeki belirlenen ilkokullara Ramazan Bayramı dolayısıyla hediye kolileri gönderdi.



BAYRAM DEMEK ÇOCUK DEMEK

KO-MEK Vefası, geçtiğimiz yıl gönüllü kursiyerlerin isteği ile ortaya çıkan ve ihtiyaç sahibi insanlara elini uzatan bir farkındalık projesi olarak faaliyetlerine başladı. Proje ana hatlarıyla, ihtiyaç sahibi kişi ya da kurumlara, KO-MEK kursiyerleri tarafından dikilen ürünlerin gönderilmesi ve bunun yanı sıra yine ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki küçük onarımların yapılmasını içeriyor. Bir anlamda gönüllü kursiyerlerin aldıkları eğitimin zekatını vermelerine vesile olan proje bir yıl içinde Kocaeli’nin yanı sıra Türkiye’nin bir çok kentindeki ihtiyaç sahibi insanlara el uzattı. KO-MEK Vefası bu Ramazan bayramında ise “Bayram demek çocuk demek” diyerek vefasını çocuklar için harekete geçirdi.



ÇOCUKLAR MUTLU OLSUN

KO-MEK kursiyerleri, kurs merkezlerinde derslerinin ardından bir araya gelerek Doğu İllerine gidecek kolileri hazırladı. Kolilerin içine kırtasiye malzemesinden, oyuncaklara kadar çocukların seveceği hediyeler konuldu. Kursiyerler, hazırladıkları kolilerin içine çocuklar için küçük sevgi mesajları yazmayı da ihmal etmedi. Kursiyerler hazırladıkları kolileri kendi elleriyle kargoya götürerek buradan Ağrı ve Adıyaman’a gönderdi.

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