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Güvercinler Güzelliklerini Yarıştırdı!

Türkiye Güvercin Federasyonu'nca düzenlenen 6. Marmara Güvercin Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Güvercinler Güzelliklerini Yarıştırdı!

31 Aralık 2018 Pazartesi 09:44

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde İstanbul ve Bursa'daki güvercin sevenler derneklerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 70'e yakın ilden çeşitli ırklardan güvercin, "en güzel" seçilmek için yarıştı.

Yarışmada 580 güvercin, 42 kişilik hakem heyeti tarafından "kostüm çift tepe", "kostüm ön tepe", "arka tepe", "jumbo" ve "kabak" kategorilerinde değerlendirmeye alındı.

Hakem heyeti değerlendirmesi sonucu dereceye giren güvercinlerin yetiştiricilerine kupa ve çeşitli hediyeler verildi. Kurulan stantlarda satış da yapılan etkinlikte, güvercinlerin 100 lira ile 50 bin lira arasında fiyattan alıcı beklediği görüldü.



AA
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