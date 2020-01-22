Güzeller OSB’den Sivas’a kardeşlik köprüsü

OSBÜK’ün uygulamaya koyduğu Kardeş OSB uygulamasına ilk örnek Gebze Güzeller OSB ile Sivas Organize Sanayi Bölgesi arasında yapılan Kardeş Organize Sanayi Bölgesi Protokolü oldu. İki OSB arasında yapılan iş birliği anlaşması geçtiğimiz gün Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Gebze Güzeller OSB’de gerçekleşen törene; Vali Aksoy’un yanı sıra, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Emre Torun, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mustafa Beştepe, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Bölge Müdürü Edip Saatçioğlu ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

GÖRDÜK Kİ, GÜZEL BİR İŞ YAPMIŞIZ

Sivas valisi Salih Ayhan törende yaptığı konuşmalarında; “Sayın Valimiz başta olmak üzere Adem Ceylan ve ekibine samimi karşılamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kendimizi Sivas’ta hissettik. Sivas’a yatırım ve hayırseverlik yapan, Sivas’a muhabbeti devam eden hemşehrilerimize 3 gün boyunca bir ziyaret düzenliyoruz. Çok güzel bir iş yaptığımızı buradan ifade etmek istiyorum. İlk durağımız burası oldu ve burada gördük ki güzel bir iş yapmışız. Kardeş Organize Sanayi Bölgesi protokolü yapalım dedik. Bu protokolle eğitim, teknik destek, birliktelik konularında dayanışma yapmak istedik.” Dedi.

TECRÜBE PAYLAŞIMINDA ÖNEMLİ BİR KATKI OLACAK

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise konuşmasında; “Kocaeli Türkiye’de sanayinin öne çıktığı illerden birisidir. Burada önemli bir tecrübe oluştu. Organize Sanayi Bölgeleri arasındaki kardeş Organize Sanayi Bölgesi protokolü de bu tecrübenin paylaşılması konusunda oldukça önemli bir katkı sağlayacaktır. Kocaeli; Türkiye’nin her bölgesinden insanların huzur içerisinde yaşadığı ülke ekonomisine katkı sağladığı bir kenttir. Sivas da Türkiye’nin her bölgesinden insanların bulunduğu ve çalışkanlıklarıyla ülke ekonomisine katkı sunan illerimizden biridir. Bu anlamda bu iki özellikte bu kardeş protokolle daha iyi bir noktaya taşınmış olacaktır.” Dedi.

Konuşmaların ardından Kocaeli Hüseyin Aksoy, Sivas Valisi Salih Ayhan ve protokol üyeleri hayırlı olsun dilekleriyle Kardeş Organize Sanayi Bölgesi Protokolünü imzaladılar.