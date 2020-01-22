Güzeller OSB’den Sivas’a kardeşlik köprüsü

GÖRDÜK Kİ, GÜZEL BİR İŞ YAPMIŞIZ
Sivas valisi Salih Ayhan törende yaptığı konuşmalarında; “Sayın Valimiz başta olmak üzere Adem Ceylan ve ekibine samimi karşılamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kendimizi Sivas’ta hissettik. Sivas’a yatırım ve hayırseverlik yapan, Sivas’a muhabbeti devam eden hemşehrilerimize 3 gün boyunca bir ziyaret düzenliyoruz. Çok güzel bir iş yaptığımızı buradan ifade etmek istiyorum. İlk durağımız burası oldu ve burada gördük ki güzel bir iş yapmışız. Kardeş Organize Sanayi Bölgesi protokolü yapalım dedik. Bu protokolle eğitim, teknik destek, birliktelik konularında dayanışma yapmak istedik.” Dedi.
TECRÜBE PAYLAŞIMINDA ÖNEMLİ BİR KATKI OLACAK
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise konuşmasında; “Kocaeli Türkiye’de sanayinin öne çıktığı illerden birisidir. Burada önemli bir tecrübe oluştu. Organize Sanayi Bölgeleri arasındaki kardeş Organize Sanayi Bölgesi protokolü de bu tecrübenin paylaşılması konusunda oldukça önemli bir katkı sağlayacaktır. Kocaeli; Türkiye’nin her bölgesinden insanların huzur içerisinde yaşadığı ülke ekonomisine katkı sağladığı bir kenttir. Sivas da Türkiye’nin her bölgesinden insanların bulunduğu ve çalışkanlıklarıyla ülke ekonomisine katkı sunan illerimizden biridir. Bu anlamda bu iki özellikte bu kardeş protokolle daha iyi bir noktaya taşınmış olacaktır.” Dedi.
Konuşmaların ardından Kocaeli Hüseyin Aksoy, Sivas Valisi Salih Ayhan ve protokol üyeleri hayırlı olsun dilekleriyle Kardeş Organize Sanayi Bölgesi Protokolünü imzaladılar.