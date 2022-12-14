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Güzellik salonu kurşunlandı

Darıca ilçesinde, bir güzellik salonunun kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Güzellik salonu kurşunlandı

14 Aralık 2022 Çarşamba 21:42

Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan güzellik salonuna, gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
Sabah iş yerini açan çalışanlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerine 5 kurşun isabet ettiğini belirledi.
Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


AA
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