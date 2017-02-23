Güzeloğlu Darıca 'da

Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu eşi Sayın ile birlikte Fırat kalkanı harekatında şehadet mertebesine eren şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim’in ailesini ziyaret etti.

Ziyarette; Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Sayın Ayşe Güzeloğlu’na Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve eşi Zeynep Karaman eşlik ettiler.

Ziyaret sırasında şehit ailemizin hatırlarını soran ve taleplerini dinleyen Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu, ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını seve seve veren ve şahadet mertebesine ulaşan Aziz şehitlerimizi şükran ve minnet duyguları ile andıklarını belirterek, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını ifade etti.

Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu, Şehidimiz Murat Tevlim’in kızı Defne Yağmur’u kucağına alıp uzun süre severek; Allah sağlıklı, hayırlı, uzun ve güzel ömürler versin dedi.

Darıca ilçe Müftüsü Muharrem Bilgiç’in şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim için okuduğu duaların ardından Şehidimiz Murat Tevlim’in babası Mustafa Tevlim ile annesi Bilsen Tevlim Sayın Valimize ve hanımefendiye kendilerini yalnız bırakmadıklarından dolayı teşekkür ettiler.