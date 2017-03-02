Güzeloğlu'ndan Ziyaret

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Siirt'te PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan jandarma komando er Emre Kaan Arlı'nın ve Hakkari'de görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit düşen polis memuru Mert Er'in ailesini ziyaret etti.

Siirt'te PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan jandarma komando er 23 yaşındaki Emre Kaan Arlı'nın ailesini ziyaret eden Vali Güzeloğlu, Türkiye'nin birlik ve beraberliği için canlarını seve seve veren ve şehadet mertebesine ulaşan Emre Arlı'yı ve tüm şehitleri şükran ve minnet duygularıyla andıklarını belirterek, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını ifade etti.

Vali Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, şehidin babası Şaban ve annesi Emine Arlı'yla sohbet etti.

Baba Arlı, kendilerini yalnız bırakmayan Vali Güzeloğlu'na teşekkür ederek, ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

- "Mekanları cennet, ruhları şad olsun inşallah"

Hakkari'de görevde geçirdiği trafik kazasında şehit düşen polis memuru Mert Er'in de ailesine ziyarete bulunan Güzeloğlu, "Bu toprakları bizlere vatan eylemek, bu topraklarda hür ve bağımsız birey olarak yaşamamızı sağlamak adına vatani görevini yapmakta iken, elim bir kaza sonucu şehit olan Mert'e ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun inşallah." ifadesini kullandı.

Tüm şehitleri şükran ve minnet duygularıyla andıklarını belirten Güzeloğlu, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını vurguladı.

Şehit Mert Er'in babası Osman ve annesi Hatice Er kendilerini yalnız bırakmayan Vali Güzeloğlu'na teşekkür etti.