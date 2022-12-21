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Güzide 7/24 Kreşinde Yerli Malı Haftası Etkinliği

Başkan Büyükgöz, Gebzeli minikleri Yerli Malı Haftası etkinliğinde yalnız bırakmadı.

Güzide 7/24 Kreşinde Yerli Malı Haftası Etkinliği

21 Aralık 2022 Çarşamba 16:10


Türkiye’nin ilk ve tek 7/24 çocuk bakım evi olan, Gebze Belediyesi Güzide 7/24 Bebek ve Çocuk Bakım Evi’nin minik misafirleri Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi. Güzide Kreşin minik sakinlerine sürpriz yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz çocuklarla; onlar için özel olarak hazırlanan Yerli Malı Haftası etkinliğine katılarak miniklerin neşesine ortak oldu. Kreşin sakini miniklerle sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocukların yemek sonrası oynadığı oyunlara da eşlik etti. Başkan amcalarını Yerli Malı Haftası etkinliğinde karşılarında gören Güzide 7/24 Bebek ve Çocuk Bakım Evi’nin miniklerinin sevinci ve mutluluğu görülmeye değerdi. Başkan Büyükgöz kreşin sakinleri miniklerine oyunlarında iyi eğlenceler, eğitimlerinde de başarılar diledi.  

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