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Güzide Lezzetler Artık Eskihisar’da

Gebze Belediyesi’nin 3. sosyal tesisi Güzide Yeşilvadi Balık Restoranı, Gebze’nin denize açılan kapısı Eskihisar’da hizmete girdi. Şık ve modern bir mimaride dizayn edilen Güzide Eskihisar Yeşilvadi Balık Restoran’ında, mevsimin en taze balık ve deniz mahsulleri Gebzelilerin beğenisine sunuluyor

Güzide Lezzetler Artık Eskihisar'da

16 Ocak 2023 Pazartesi 18:59


Eskihisar’a, ‘Güzide’ bir tesis… Gebze Belediyesi Güzide Sosyal Tesisleri, Gebze’nin denize açılan kapısı Eskihisar’da hizmete girdi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda ilçede sosyal tesislere her geçen gün yenileri ekleniyor. Gebze Belediyesi’nin sosyal tesis markası olan Güzide’nin 3. şubesi Eskihisar’da açıldı. Eskihisar Yeşilvadi’de balık restoranı konseptiyle hizmet verecek olan Güzide Eskihisar Yeşil Vadi Balık Restoranı, eşsiz lezzetleri Gebzelilere sunuyor. 

MEVSİMİN EN TAZE ÜRÜNLERİ

En taze balıkları ve deniz mahsullerini uygun fiyat politikasıyla Gebzelilerin beğenisine sunan Güzide Eskihisar Yeşilvadi Balık Restoranının menüsünde; başlangıçlar, meze çeşitleri, ara sıcaklar, salata çeşitlerinin yanı sıra mevsimin en taze balıkları yer alıyor. 190 kişilik kapasitesiyle, şık ve modern bir mimaride dizayn edilen Güzide Eskihisar Yeşilvadi Balık Restoran eşsiz manzarasında Gebzelileri ağırlamayı sürdürüyor. 

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Anahtar Kelimeler
BalıkEskihisarGÜZİDE
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