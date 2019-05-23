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Hafriyat Tırı ile Otomobil Çarpıştı

Gebze'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hafriyat Tırı ile Otomobil Çarpıştı

23 Mayıs 2019 Perşembe 15:30

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Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara yönü Osmangazi Köprüsü yol ayrımına 100 metre kala Erdi Balcıoğlu yönetimindeki 34 FF 6881 plakalı hafriyat tırı ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 V 0920 plakalı otomobil çarpıştı.  

Kazada otomobilde bulunan Ramazan Karagöz ve Ramazan Karakoyun ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi araç içinde sıkıştı. 

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



AA
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