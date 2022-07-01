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Hafta sonu nüfus müdürlüğü açık olacak

3 Temmuz Cumartesi günü yapılacak DGS nedeniyle hafta sonu İzmit İlçe Nüfus Müdürlüğü açık olacak

Hafta sonu nüfus müdürlüğü açık olacak

01 Temmuz 2022 Cuma 11:47

 Kocaeli Valiliği, 3 Temmuz Cumartesi günü yapılacak DGS nedeniyle hafta sonu İzmit İlçe Nüfus Müdürlüğünün açık olduğunu duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; ÖSYM Başkanlığınca 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 – DGS) Dikey Geçiş Sınavı 03  Temmuz 2022  Cumartesi günü yapılacaktır. Sınavlara katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için "Sınav Giriş Belgesi" ile 1 (bir) adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" vermek üzere, 03 Temmuz 2022 Cumartesi günü 07:00-11:00, saatleri arasında İzmit İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır.”
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