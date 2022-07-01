Hafta sonu nüfus müdürlüğü açık olacak

Valiliği, 3 Temmuz Cumartesi günü yapılacak DGS nedeniyle hafta sonu

İlçe Nüfus Müdürlüğünün açık olduğunu duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; ÖSYM Başkanlığınca 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 – DGS) Dikey Geçiş Sınavı 03 Temmuz 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınavlara katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için "Sınav Giriş Belgesi" ile 1 (bir) adet fotoğrafını yanında getiren adaylara

Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" vermek üzere, 03 Temmuz 2022 Cumartesi günü 07:00-11:00, saatleri arasında İzmit İlçe Nüfus

açık bulundurulacaktır.”