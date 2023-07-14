Hain Darbe Girişimi ve Anadolu Basını Sergisi

Yıl dönümleri önemli. Tarihi geçmişi canlı tutmak tarihi geçmişlerle ilgili bilgi belge ve arşiv toplamak gerekiyor İktav araştırma merkezi kütüphanemizde binlerce bilgi belge ve kitap tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetin de

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü dolayısı ile Gebze gazetesi ve devri alem belgesel tv olarak İlim kültür tarih araştırmaları merkezi kütüphanemiz de hain darbe girişimi ile ilgili Anadolu basını sergisi açtık.

Sergi de 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra Anadolu’nun çeşitli illerinde yayınlanan gazetelerin manşetlerinin yer aldığı gazeteleri toplayarak Anadolu basını 15 Temmuz hain darbe girişimin nasıl gördü adı ile bir arşiv oluşturduk.