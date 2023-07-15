Hain Darbe Girişiminin Yıl Dönümü ve Darbeler Tarihi

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin üçüncü yıl dönümündeyiz. 15 Temmuz hain darbe hadisesinin yaşandığı gün Kafkas Cephesi belgesel çekimleri ayrıca Bayburt belediyesinin davetlisi olarak belediye tarafından geleneksel olarak düzenlenen dede Korkut şenliklerinde Kop Dağı Savunması Belgesel sunumu yapmak için Bayburt’taydım.

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin üçüncü yıl dönümündeyiz. 15 Temmuz hain darbe hadisesinin yaşandığı gün Kafkas Cephesi belgesel çekimleri ayrıca Bayburt belediyesinin davetlisi olarak belediye tarafından geleneksel olarak düzenlenen dede Korkut şenliklerinde Kop Dağı Savunması Belgesel sunumu yapmak için Bayburt’taydım.

Vali ve belediye Başkanı vilayet binasında toplantı yaparken bir süre sonra Bayburt Garnizon Komutanı makam arabası ile valilik makamına geldi. Her geçen saat aynı yerde olan valilik ve belediye binasının bulunduğu yer binlerce Bayburtlu tarafından doldurulmuş yapılan konuşmalar da darbe girişimine tepki gösteriliyordu. Konuşmalar ve halkın coşkusunu biz de facebook sayfamızdan canlı olarak yayınlayarak tarihe not düşmüştük. Aradan üç yıl geçmesine rağmen hain darbe girişimi ve o gece yaşadıklarımı dün gibi hatırlıyorum.

Vali ve belediye Başkanı vilayet binasında toplantı yaparken bir süre sonra Bayburt Garnizon Komutanı makam arabası ile valilik makamına geldi. Her geçen saat aynı yerde olan valilik ve belediye binasının bulunduğu yer binlerce Bayburtlu tarafından doldurulmuş yapılan konuşmalar da darbe girişimine tepki gösteriliyordu. Konuşmalar ve halkın coşkusunu biz de facebook sayfamızdan canlı olarak yayınlayarak tarihe not düşmüştük. Aradan üç yıl geçmesine rağmen hain darbe girişimi ve o gece yaşadıklarımı dün gibi hatırlıyorum.

Vali ve belediye Başkanı vilayet binasında toplantı yaparken bir süre sonra Bayburt Garnizon Komutanı makam arabası ile valilik makamına geldi. Her geçen saat aynı yerde olan valilik ve belediye binasının bulunduğu yer binlerce Bayburtlu tarafından doldurulmuş yapılan konuşmalar da darbe girişimine tepki gösteriliyordu. Konuşmalar ve halkın coşkusunu biz de facebook sayfamızdan canlı olarak yayınlayarak tarihe not düşmüştük. Aradan üç yıl geçmesine rağmen hain darbe girişimi ve o gece yaşadıklarımı dün gibi hatırlıyorum.

Gece Saat 23.00 sıralarında bütün TV kanalları son dakika olarak hain darbe girişimini bildirdiğinde içim ürpermiş, tüylerim diken diken olmuştu. Olayı duyduğumda kendimi dışarı atıp ne olup bittiğini anlamaya çalışırken binlerce Bayburtlu ellerinde Türk bayrağı darbe girişimini lanetleyen sloganlar atarak valilik ve Belediye binasının önünde toplanmaya başladığını gördüm.

Gece Saat 23.00 sıralarında bütün TV kanalları son dakika olarak hain darbe girişimini bildirdiğinde içim ürpermiş, tüylerim diken diken olmuştu. Olayı duyduğumda kendimi dışarı atıp ne olup bittiğini anlamaya çalışırken binlerce Bayburtlu ellerinde Türk bayrağı darbe girişimini lanetleyen sloganlar atarak valilik ve Belediye binasının önünde toplanmaya başladığını gördüm.

Gece Saat 23.00 sıralarında bütün TV kanalları son dakika olarak hain darbe girişimini bildirdiğinde içim ürpermiş, tüylerim diken diken olmuştu. Olayı duyduğumda kendimi dışarı atıp ne olup bittiğini anlamaya çalışırken binlerce Bayburtlu ellerinde Türk bayrağı darbe girişimini lanetleyen sloganlar atarak valilik ve Belediye binasının önünde toplanmaya başladığını gördüm.

DARBELER TARİHİNDEN DERS ALDIK MI?

Hain darbe girişiminin 3. yıl dönünde Ata dede memleketim Giresun’da İKTAV Belgesel Yayıncılık www.iktav.com olarak Vatan Yahut Fındık Belgeseli çekiyorum. Bu satırları sizlere darbe gerçeği ile ilk yüzleştiğimiz Giresun’dan yazıyorum.

Yaşı 60’a merdiven dayamış bizim nesil Başbakan Menderes’in idamı ile sonuçlanan 1960 darbesi başta olmak üzere darbelerin ne olduğunu çok iyi bilir. 1960 doğumlu olan ve Darbe gerçeğini iyi bilen, meslekte 43 yılı geride bırakan bir gazeteci ve Belgeselci olarak hain girişimin başarılı olması halinde doğuracağı sonuçları yakinen tahmin edebiliyorum. Tam anlamı ile ülkemiz işgal edilecek iç karışıklık ve savaş çıkartılarak Suriye ve Irak gibi yapılacaktık.

1960 darbesinde dünyaya gözünü açmış, 1980 darbesini askerde yaşamış, 28 Şubat’ın etkilerini hissetmiş biri olarak neler olabileceğini iyi biliyordum. 15 Temmuz’da yaşanan sadece bir darbe değil, aynı zamanda ülkemiz üzerinde emelleri olan Emperyalist güçlerin, içimizde ki taşeronlarla, üniforma giymiş teröristlerle gerçekleştirdiği bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz başka bir ifadeyle bir iç savaş provasıydı.

Türk Milleti bu hain girişime karşı birlik ve beraberliğini gösterdi, bağımsızlığının peşinden koştu ve işgale izin vermedi. 251 şehit, binlerce yaralı… Tarihinde ilk kez saldırıya uğrayan Gazi Meclis, ülkemizi korumakla görevli Emniyet kuvvetlerimize yönelik saldırılar… Bu ihanet gecesinde Türkiye adeta uçurumun kenarından döndü. Milletimizin feraseti, Başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye büyük millet meclisinde bombalara direnen milletvekilleri devlet adamlarımızın dirayetli duruşları tehlikeyi bertaraf etti. O gece hızlı kararlar alarak hainlere yakalanması talimatı veren Yargı mensupları, canları pahasına mücadele eden Emniyet personelimiz, dönemin 1.Ordu Komutanı ve hain gecede vekâleten Genelkurmay başkanı olan başta Orgeneral Ümit Dündar ve kahraman Mehmetçiklerimiz, 81 Milyonu gazi olan milletimizle büyük bir destanı yazdılar.

Bizlerde, 15 Temmuz’u unutmamak adına gazeteci ve Belgeselci olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Gerek çeşitli il ve ilçelerde verdiğimiz konferansların yanı sıra gerekse hazırladığımız belgesellerle tarih not düşüyoruz.

15 Temmuz sonrası çoğunlukla Anadolu basını olmak üzere gazetelerin manşetlerini açtığımız sergilerle bu direnişi konuklarımızla buluşturuyoruz.15 Temmuz’u unutturmama ve gelecek kuşaklara aktarma adına Belgeselci olarak üzerimize düşeni yapmanın yanı sıra, yakın bir zamanda hayata geçirdiğimiz İKTAV Belgesel Yayıncılık Araştırma Merkezi Kütüphanemizdeki 15 Temmuz Hain Darbe girişimi ile ilgili Anadolu basını fotoğraf sergisi, belgesel video arşivimizi araştırmacıların hizmetine sunduk.