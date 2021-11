Halk Buluşmaları Gebze’de Sürüyor

Her hafta çarşamba günü düzenlediği Halk Buluşmalarında Gebzeli hemşerileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Sizden dinliyor, sizin için çalışıyor ve sizin için çözüm üretiyoruz” dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta Çarşamba günleri düzenlediği Halk Buluşmalarına devam ediyor.Gebzelilere hizmet etme anlayışıyla sosyal belediyeciliğe büyük önem veren Başkan Büyükgöz her hafta Gebzeli hemşerileriyle bir araya gelerek dertlerini dinliyor, çözüm noktasında yardımcı oluyor. “Sizden dinliyor, sizin için çalışıyor ve sizin için çözüm üretiyoruz” diyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, her hafta çarşamba günleri düzenlediği Halk Buluşmalarına ara vermeden devam ediyor. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi fuaye alanında, vatandaşlarla tek tek görüşen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kendisine iletilen istek, talep ve şikayetlerin giderilmesi noktasında çözüm için ilgili birim amirlerine gerekli talimatları anında veriyor. Vatandaşa, aktardığı konuya ilişkin en hızlı şekilde geri dönüşün sağlandığı halk buluşmaları Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde devam edecek.