GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Halk Buluşmaları Gebze’de Sürüyor

Her hafta çarşamba günü düzenlediği Halk Buluşmalarında Gebzeli hemşerileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Sizden dinliyor, sizin için çalışıyor ve sizin için çözüm üretiyoruz” dedi.

Halk Buluşmaları Gebze'de Sürüyor

05 Kasım 2021 Cuma 09:23

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta Çarşamba günleri düzenlediği Halk Buluşmalarına devam ediyor.Gebzelilere hizmet etme anlayışıyla sosyal belediyeciliğe büyük önem veren Başkan Büyükgöz her hafta Gebzeli hemşerileriyle bir araya gelerek dertlerini dinliyor, çözüm noktasında yardımcı oluyor. “Sizden dinliyor, sizin için çalışıyor ve sizin için çözüm üretiyoruz” diyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, her hafta çarşamba günleri düzenlediği Halk Buluşmalarına ara vermeden devam ediyor. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi fuaye alanında, vatandaşlarla tek tek görüşen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kendisine iletilen istek, talep ve şikayetlerin giderilmesi noktasında çözüm için ilgili birim amirlerine gerekli talimatları anında veriyor. Vatandaşa, aktardığı konuya ilişkin en hızlı şekilde geri dönüşün sağlandığı halk buluşmaları Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde devam edecek. 



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliSeddar YavuzTahir Büyükakın
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Teleferik ön yeterlilik ihalesi yapıldı Teleferik ön yeterlilik ihalesi yapıldı
Başkan Turan Muhtarlarla el ele Başkan Turan Muhtarlarla el ele
Marmara Denizi ve Adalar Marmara Denizi ve Adalar "Özel Çevre Koruma Bölgesi"...
KOCAELİ ÇEVRE ŞURASI VE ÇALIŞTAYINDAN NOTLAR KOCAELİ ÇEVRE ŞURASI VE ÇALIŞTAYINDAN NOTLAR
DÜNYA İKLİM ZİRVESİ VE DÜNYAMIZ ÇÖL OLMASIN DÜNYA İKLİM ZİRVESİ VE DÜNYAMIZ ÇÖL OLMASIN
BAŞKAN ERDOĞAN’DAN G-20’DE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR BAŞKAN ERDOĞAN’DAN G-20’DE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Teleferik ön yeterlilik ihalesi yapıldı
Kartepe’ye değer katacak teleferik projesinde ön yeterlilik ihalesi yapıldı. Firmalar, teknik şartnamenin...

Haberi Oku