‘’Halkın Ve Hakk’ın Rızasını Gözetiyoruz’’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 18-24 Eylül Ahilik Haftası kapsamında Kocaeli Kongre Merkezi’nde Ahilik Buluşması programı düzenledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda esnaf katıldı. Programda konuşan Başkan Büyükakın, esnaf ve sanatkarın yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurguladı.

KATILIM YOĞUN OLDU

Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Büyükşehir Genel Sekreter Balamir Gündoğdu ve genel sekreter yardımcıları, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Gebze Esnaf Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Başkanları ve yönetimleri, Esnaf ve Sanatkâr Odaları Yönetim ve Denetim Kurulları, 41 Yıllık veya Dededen Toruna 3 Nesil Esnaflar, 2008 yılından bu yana Ahilerimiz ve 2023 Yılın Ahisi, Kalfası ve Çırağı ve 2023 Yılı Ahilik Komitesi Üyeleri katıldı.

‘’SİZLERE GÖZÜMÜZ GİBİ BAKMAMIZ GEREKİYOR’’

Katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükakın, ‘’Pozitif bir enerji sağladığınız için teşekkür ediyorum. İnsan bir yere girdiğinde oradaki enerjiyi alır. Öyle keyifli ki salon şu anda. Herkes keyifle burada. Demek ki bir kardeşlik bir muhabbet oluşmuş. Bir ülkenin askeri gücü olacak ama bunlar savaş zamanı lazım. Fakat gerçek güç üretenler, esnaflar, tüccarlar, sanatkarlar, bu alanda eksik kalınırsa bir ülkenin güçlü olması mümkün değil. Bir ülkenin gerçek bağımsızlığının teminatı üreticidir. Onun için sizlere gözümüz gibi bakmamız lazım. Bunu hiç unutmadık. Pandemi oldu, unutmadık. Gerekirse bütün işleri bırakır esnafa, halkımıza sahip çıkarız demiştik. Öyle de yaptık.

‘’SİZİ DİNLEDİK, KULAK VERDİK’’

Devletin gücü de belediyenin gücü de sizden geliyor. Siz çalışıyorsunuz vergi veriyorsunuz kamu kurumları da bu vergilerle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sizi ayakta tutmak lazım ki diğer alanlarda da hizmet etmek mümkün olsun. Sizlerle bunu istişare ederek yaptık. Sizi dinledik, kulak verdik. Bunu yaparken de başkanlığın emanet olduğunu düşündük. Sultan Süleyman’a bile bu dünya kalmadı. Halkın ve hakkın rızasını gözetmeye çalışıyoruz. Rabbim bizlere halkımıza ve Rabbimize vereceğimiz hesapta mahcup etmesin.

‘’ALLAH’IN RIZASINI GÖZETEREK HAREKET ETMELİYİZ’’

Ahilik de böyle bir şey aslında. Ahilik sadece iyi üretmek değil. Aynı zamanda iyi insan olmayı da beraberinde götüren bir felsefe. Komşusunu gözetecek, beraber çalıştığı kişileri gözetecek. Dara düştüyse yardım edecek. Türk milletini diğer milletlerden ayıran da bu. Allah’ın rızasını gözeterek hareket etmek bizi diğerlerinden ayırıyor. Ahilik de bunu unutturmayan bir yoldur. Allah hepimizi bu yoldan ayırmasın. Bu vesile ile Ahilik Haftasını kutluyorum. Bu yılın ahisini, Bilal abimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

AHİLİK NASİHATI

Kocaeli Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş ise yaptığı konuşmada, “En büyük destekçimiz Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum” dedi. Yapılan konuşmaların arından katılımcılara Başkan Tahir Büyükakın tarafından Ahilik Nasihati hediye edildi.





