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Harşit Irmağı’ndan Su Değil Çepni Türkleri Tarihi Akar

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 2 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Harşit Irmağı'ndan Su Değil Çepni Türkleri Tarihi Akar

16 Temmuz 2021 Cuma 16:13

 
Harşit Adı Neden Değiştirildi?
Giresun Doğankent eski adı ile tarihi Harşit ilçesinde İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık (www.iktav.com) olarak “Vatan Yahut Fındık Belgeseli” çekimlerimizle ilgili araştırma yapıp, www.devrialem.tv olarak belgesel çekerek tarihe not düştük
1960 yılında Doğankent’e yapılan Hidro elektrik santrali nedeniyle, Birinci Cihan Harbi, Harşit savunmasında şehit olanların Harşit Ulu cami bahçesindeki mezarları, cami ile birlikte şehitlik yıkılarak, santral yapılır
Doğu Karadeniz’in önemli nehirleri arasında yer alan Harşit Irmağı’na adını veren ve tamamen Türkçe bir isim olan Harşit ismi değiştirilir, Doğankent adı verilir.
Bayburt Gümüşhane sınırında Vauf Dağı’ndan doğan ve Giresun Tirebolu’dan Karadeniz’e dökülen Harşit Vadisi Çepni Türkleri tarafından Trabzon’un fethinden 110 yıl önce fethedilir.
Çin’den başlayan tarihi İpek Yolu Karadeniz’e Harşit Vadisi ile Tirebolu’dan ulaşır. Harşit Irmağı’ndan sadece su değil Çepni Türklerinin tarihi de akar
Kafkas Cephesi Harşit Savunması ile ilgili yaptığım araştırma yazılarını sizlerle Harşit ırmağından ve tarihi Harşit nehrine adını veren Harşit Doğankent’ten paylaşıyorum.
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