Harşit Irmağı’ndan Su Değil Çepni Türkleri Tarihi Akar

) olarak “Vatan Yahut Fındık Belgeseli” çekimlerimizle ilgili araştırma yapıp,

) olarak “Vatan Yahut Fındık Belgeseli” çekimlerimizle ilgili araştırma yapıp,

1960 yılında Doğankent’e yapılan Hidro elektrik santrali nedeniyle, Birinci Cihan Harbi, Harşit savunmasında şehit olanların Harşit Ulu cami bahçesindeki mezarları, cami ile birlikte şehitlik yıkılarak, santral yapılır

1960 yılında Doğankent’e yapılan Hidro elektrik santrali nedeniyle, Birinci Cihan Harbi, Harşit savunmasında şehit olanların Harşit Ulu cami bahçesindeki mezarları, cami ile birlikte şehitlik yıkılarak, santral yapılır

1960 yılında Doğankent’e yapılan Hidro elektrik santrali nedeniyle, Birinci Cihan Harbi, Harşit savunmasında şehit olanların Harşit Ulu cami bahçesindeki mezarları, cami ile birlikte şehitlik yıkılarak, santral yapılır

Doğu Karadeniz’in önemli nehirleri arasında yer alan Harşit Irmağı’na adını veren ve tamamen Türkçe bir isim olan Harşit ismi değiştirilir, Doğankent adı verilir.

Doğu Karadeniz’in önemli nehirleri arasında yer alan Harşit Irmağı’na adını veren ve tamamen Türkçe bir isim olan Harşit ismi değiştirilir, Doğankent adı verilir.

Doğu Karadeniz’in önemli nehirleri arasında yer alan Harşit Irmağı’na adını veren ve tamamen Türkçe bir isim olan Harşit ismi değiştirilir, Doğankent adı verilir.

Bayburt Gümüşhane sınırında Vauf Dağı’ndan doğan ve Giresun Tirebolu’dan Karadeniz’e dökülen Harşit Vadisi Çepni Türkleri tarafından Trabzon’un fethinden 110 yıl önce fethedilir.

Çin’den başlayan tarihi İpek Yolu Karadeniz’e Harşit Vadisi ile Tirebolu’dan ulaşır. Harşit Irmağı’ndan sadece su değil Çepni Türklerinin tarihi de akar