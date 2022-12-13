Hasan Soba İktav Araştırma Merkezi Kütüphanemizi Ziyaret Etti

Gebze siyasetinde önemli yeri olan Ak Parti Gebze ilçe başkanlığı da yapan Kocaeli Büyükşehir Beledşyesi Meclis üyelerinden değerli arkadaşım Hasan Soba beye nazik ziyaretlerinden ve geçmiş olsun dileklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Kütüphanemizi de ziyaret ederek kitaplar ve kütüphane hakkında bilgi aldı. Hasan beyin ziyareti ile ilgili

Kütüphanemizi de ziyaret ederek kitaplar ve kütüphane hakkında bilgi aldı. Hasan beyin ziyareti ile ilgili

Evinde kütüphanesi olan ve kitap okumaya da meraklı olduğunu öğrendiğim Hasan bey İlim kültür ve tarih araştırmaları merkezi

Evinde kütüphanesi olan ve kitap okumaya da meraklı olduğunu öğrendiğim Hasan bey İlim kültür ve tarih araştırmaları merkezi

Gebze siyasetinin önemli isimlerinden geçmiş dönem Ak Parti Gebze ilçe başkanlığı yapan Kocaeli büyük şehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Soba İlim kültür tarih araştırmaları merkezi kütüphanesini ziyaret ederek İktav başkanı İsmail kahramana geçmiş olsun dileklerimi iletip kütüphaneyi gezerek bilgi aldı .

Kültür Bakanlığı kütüphaneler genel müdürlüğü olurları İle kurulan İktav kütüphanesin de 10 bine yakın kitap ve dergi bulunuyor

Kütüphane de bir çok tv kanalında yayınlanan ismail kahraman tarafından dünyanın 80!e yakın ülkesinde çektiği devri alem belgesel program video ve fotoğraf arşivini de araştırmacıların hizmetine açılmış durumda

Hasan Soba kütüphanenin en önemli eserlerinden olan bizzat Abdülhamit han tarafından basılarak İslam ülkeleri ve Osmanlı coğrafyasındaki kütüphanelere Dağıtılan kuranı Kerim’den sonra en muteber hadis kitabı olan Sahihi Buhari nin orjinal baskısı İle 1924 yılın da Kocaeli il genel Meclis zabıtlarının toplandığı 1927 yılın da valilik tarafından orjinal baskısı yapılan kitap hakkında bilgi aldı .

Hasan Soba İktav bünyesindeki manşetlerle deprem Gerçeği ve deprem bilinci sergisinide gezdi

Kahraman yaptığı nazik ziyaretinden dolayı Hasan Sobaya teşekkür etti.