HATAY DEPREM FELAKETİ BELGESELİMİZ YAYINLANDI

Şubat Kahramanmaraş merkezli depremden hemen sonra deprem felaketi ile ilgili arşiv oluşturmaya , bilgi ve belge arşivi için çekimler yapmaya başladım. Depremden hemen sonra ulusal ve bölgesel gazeteleri satın alıp çok geniş bir arşiv oluşturduk. Halen arşivler toplamaya devam ediyorum. Depremden sonra deprem felaketinin yaktığı Hatay’a giderek çektiğim belgeselin ilk bölümünü hazırlayıp telif ve yayın ücreti almadan tv kuruluşlarına gönderip sosyal medyada paylaşarak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremden hemen sonra deprem felaketi ile ilgili arşiv oluşturmaya , bilgi ve belge arşivi için çekimler yapmaya başladım. Depremden hemen sonra ulusal ve bölgesel gazeteleri satın alıp çok geniş bir arşiv oluşturduk. Halen arşivler toplamaya devam ediyorum. Depremden sonra deprem felaketinin yaktığı Hatay’a giderek çektiğim belgeselin ilk bölümünü hazırlayıp telif ve yayın ücreti almadan tv kuruluşlarına gönderip sosyal medyada paylaşarak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık.

50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda bir çok olay yaşadım bir çok olayı kitap yazı serisi tv programı ve en önemlisi de belgesel haline getirdim. Türkiye’de belgeselciliğe yemek ve cinayet programları kadar önem verilmiyor. 70 den fazla kamu ve özel üniversitemizde maalesef bir tane bile belgeselcilik meslek yüksek okulu bile yok.

50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda en çok yetişmiş elaman sıkıntısı çektim. İletişim fakültesinden mezun olmuş onlarca gençle çalışıp konuştum bir çok genç isteyerek iletişim fakültesine gitmediğini ,puanı tuttuğu İçin gittiğini söylemesi beni derinden üzdü.

Devlet ve millet olarak belgeselcilere önem verildiği ve sağlığımız el verdiği ölçüde ısrarla ve inatla belgeselcilik yapmaya devam edeceğim İnşallah.