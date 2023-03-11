HATAY DEPREM FELAKETİ BELGESELİMİZ YAYINLANDI

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremden hemen sonra deprem felaketi ile ilgili arşiv oluşturmaya , bilgi ve belge arşivi için çekimler yapmaya başladım. Depremden hemen sonra ulusal ve bölgesel gazeteleri satın alıp çok geniş bir arşiv oluşturduk. Halen arşivler toplamaya devam ediyorum. Depremden sonra deprem felaketinin yaktığı Hatay’a giderek çektiğim belgeselin ilk bölümünü hazırlayıp telif ve yayın ücreti almadan tv kuruluşlarına gönderip sosyal medyada paylaşarak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık.
DEPREM BÖLGESİNDE BELGESELCİ OLMAK
50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda bir çok olay yaşadım bir çok olayı kitap yazı serisi tv programı ve en önemlisi de belgesel haline getirdim. Türkiye’de belgeselciliğe yemek ve cinayet programları kadar önem verilmiyor. 70 den fazla kamu ve özel üniversitemizde maalesef bir tane bile belgeselcilik meslek yüksek okulu bile yok.
50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda en çok yetişmiş elaman sıkıntısı çektim. İletişim fakültesinden mezun olmuş onlarca gençle çalışıp konuştum bir çok genç isteyerek iletişim fakültesine gitmediğini ,puanı tuttuğu İçin gittiğini söylemesi beni derinden üzdü.
Devlet ve millet olarak belgeselcilere önem verildiği ve sağlığımız el verdiği ölçüde ısrarla ve inatla belgeselcilik yapmaya devam edeceğim İnşallah.
Dün mübarek cuma günüydü , bu mübarek cuma günü deprem öncesi ve deprem sonrası Hatay’da çektiğim belgesellerle cuma tebriği mesajı yayınladım.
DEPREM DE YIKILAN VE ON BİNLERCE VATANDAŞIMIZIN ENKAZ ALTINDA ŞEHİT OLDUĞU. HATAYIN DEPREM ÖNCESİ VE DEPREM SONRASI BELGESEL GÖRÜNTÜLER İLE CUMAMIZ MÜBAREK OLSUN TÜM GEÇMİŞLERİMİZ VE DEPREM ŞEHİTLERİNE RAHMET OLSUN.
Deprem Öncesi Mayıs 2022 de çektiğimiz Hatay
Deprem Sonrası Şubat 2023 de Çektiğimiz Hatay
BU BELGESELLERİ NASIL ÇEKTİM
Bu belgeselin çekerken çok büyük sorun ve sıkıntı yaşadım belgeselin yayına hazır hale getirilmesinde belgeselci arkadaşım ve yönetmen Fatih Serçe elinden geleni yapıp belgesel yayınlanmış oldu.
TGRT’DE ÇEPNİ TÜRKLERİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR
An itibari ile 10 Mart 2023 , TGRT belgesel tv Devri Alem belgesel programımızda 2019 tarihinde İlim kültür tarih araştırmaları
www.iktav.com kültür hizmeti olarak Doğu Karadeniz bölgesinde çektiğimiz ÇEPNİ TÜRKLERİ belgeselimiz yayınlanıyor.
12 yıldan beri TGRT belgese tv de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi
TGRT’DE GİRESUN GÜCE BELGESELİMİZ YAINLANIYOR
An itibari ile 9 Mart 2023 , TGRT belgesel tv Devri Alem belgesel programımızda 2016 tarihinde İlim kültür tarih araştırmaları
www.iktav.com Kültür hizmeti olarak Doğu Karadeniz bölgesinde çektiğimiz GİRESUN GÜCE İLÇESİ TARİHİ Belgeselimiz yayınlanıyor.
12 yıldan beri TGRT belgesel tv de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan Devri Alem belgesellerimizi