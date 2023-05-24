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HATAY’DAN CANLI YAYINLARLA DEPREM GERÇEĞİ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

HATAY'DAN CANLI YAYINLARLA DEPREM GERÇEĞİ

24 Mayıs 2023 Çarşamba 10:55


6 ŞUBAT DEPREMİNİN YIKIP YOK ETTİĞİ HATAY BÖLGESİNDE BİR YIL ÖNCE BELGESELLER ÇEKİP CANLI YAYINLAR YAPMIŞTIK

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve www.gazetegebze.com.tr ile belgeselcininnotdefterinde 24 Mayıs 2023 de yayınlanan makalemiz 

https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/hataydan-canli-yayinlarla-deprem-gercegi.html


Belgeselciliğin ne kadar önemli bir görev olduğunu deprem bölgelerinde belgesel çekerken bir kez daha anladım gerçekten bir yıl ara ile deprem bölgelerinde yaşadıklarımız gördüklerimiz ve deprem öncesi ve sonrası ile çektiğimiz belgeseller tarihe not düşüp zamana noterlik yaptığımız görüntüler

https://m.youtube.com/watch?v=yJSrrydh1lU


DEPREMDEN SONRA HATAY BELGESELİ

https://m.youtube.com/watch?v=p44YDj-cKF4


BİR YIL ÖNCE HABİBİ NECCAR CAMİSİNDEN CANLI YAYIN

Hatay’da Habibi Neccar Hazretleri camisinde değerli seslendirme sanatçısı devri alem belgesel programlarımızın seslendirme sanatçısı Hataylı arkadaşım Mahmut Yıldırım’ın rehberliğinde belgesel çektik.

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/401706311967068/?d=n


BİR YIL ÖNCE HATAY AMİK GÖLÜNÜN KAYNAĞINDAN CANLI YAYIN

Hatay Amik Ovasına adını veren Amik Gölünün kaynağında Devri alem belgesel programlarımızın seslendirme sanatçısı değerli arkadaşım Mahmut Yıldırım’ın misafiri olarak deprem öncesi bir yıl önce Amik Gölünden gün batımının belgesel çekimi canlı yayın

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/386299440123445/?d=n


DEPREMDEN SONRA HATAYDAN YAPTIĞIMIZ CANLI YAYINLAR

BİRÇOK ÜLKEDEN BELGESEL EKİBİ HATAY’DA DEPREM ENKAZINDA BELGESEL ÇEKERKEN BİZDE ONLARIN BELGESELİNİ ÇEKEREK TARİHE NOT DÜŞTÜK

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2518419948312597&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa



TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU OLARAK DEPREMİN VURDUĞU HATAY’DA ARAŞTIRMA YAPTIK

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu yönetimi olarak depremin vurduğu Hatay Antakya ilçesini ziyaret edip Habibi Neccar camisi önünde www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayın yaptık.

TDGF Genel Başkanı Menderes Demir ve genel başkan vekili olarak şahsım Sivas radyo ve tv’nin sahibi Ahmet Hasdemir ile birlikte gezerek depremzedelerle görüşüp belgesel çekimi yaptık yardımların devam etmesini istedik.

https://fb.watch/iO3_QmxgB3/?mibextid=qC1gEa


TDGF GENEL BAŞKANI MENDERES DEMİR’İN KAMERASINDAN DEPREM BÖLGESİ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1582566808918206&id=100014947069428&mibextid=Nif5oz


HATAY TARİHÇİSİ ENKAZ ALTINDA KALDI

HATAY’DA DEPREMİN YOK ETTİĞİ VAKIF MEDENİYETİMİZ

Geçtiğimiz yıl bugünlerde Hatay bölgesinde belgesel çekmek üzere uçakla yola çıkmıştık
Prof. Dr. Orhan Gedikli beyin organizasyonu aslen Hatay Belenli olan Sıcak Yuva Vakfı Başkanı değerli arkadaşım Prof. Dr. Sefa Saygılı’nın daveti ile birçok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak Hatay da Vakıf Medeniyeti belgeseli çekmiştik.
Hatay vakıf medeniyetimiz bakımından çok önemli Hatay Vakıfları İle ilgili www.iktav.com vakfı kütüphanemizde de bulunan kaynak eseri incelediğimizde 6 Şubat depremini yok ettiği Hatay’da çok önemli Vakıf eserlerimizin de yok olduğunu görüyoruz.
İşte Hatay’da depremin yıkıp yok ettiği Hatay’da enkaz altında kalan Vakıf eserlerimiz

https://iksadyayinevi.com/wp-content/uploads/2022/01/HATAY-VAKIFLARI.pdf

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GEBZE GURBETİNDEN BİR SILA GEÇTİ

AİLESİ VE BASIN CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Ömür dediğin bir rüya
Dünya hayatı bir masal
Bir varmış bir yokmuş
Gebze gurbetinde bir Sıla varmış
Adı gibi Refik vefalı arkadaş
Haber ve yazıları ile güven ve Güvenç veren
Gebze’den Refik Sıla Güvenç’te gelip geçti

Gebze basınının emektarlarından uzun süredir yoğun bakımda devam eden yaşam mücadelesini kaybederek Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrendiğim Refik Sıla Güvenç kardeşimize Allah'tan rahmet Ailesine basın camiası ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Makam ve mekânın cennet olsun…

41 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Refik Sıla Güvenç (41), 7 Şubat tarihinde beyin kanaması geçirerek Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Güvenç, 3 buçuk ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Refik Sıla Güvenç için bugün ikindi namazına müteakip Gebze Kırcali Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ve Harun Özgür Yıldızlı, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, partililer, gazeteciler ve dostları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Güvenç’in cenazesi dualarla Pelitli Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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