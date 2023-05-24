HATAY’DAN CANLI YAYINLARLA DEPREM GERÇEĞİ



6 ŞUBAT DEPREMİNİN YIKIP YOK ETTİĞİ HATAY BÖLGESİNDE BİR YIL ÖNCE BELGESELLER ÇEKİP CANLI YAYINLAR YAPMIŞTIK



Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com

ve

www.gazetegebze.com.tr

ile belgeselcininnotdefterinde 24 Mayıs 2023 de yayınlanan makalemiz





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/hataydan-canli-yayinlarla-deprem-gercegi.html







Belgeselciliğin ne kadar önemli bir görev olduğunu deprem bölgelerinde belgesel çekerken bir kez daha anladım gerçekten bir yıl ara ile deprem bölgelerinde yaşadıklarımız gördüklerimiz ve deprem öncesi ve sonrası ile çektiğimiz belgeseller tarihe not düşüp zamana noterlik yaptığımız görüntüler





https://m.youtube.com/watch?v=yJSrrydh1lU







DEPREMDEN SONRA HATAY BELGESELİ





https://m.youtube.com/watch?v=p44YDj-cKF4







BİR YIL ÖNCE HABİBİ NECCAR CAMİSİNDEN CANLI YAYIN



Hatay’da Habibi Neccar Hazretleri camisinde değerli seslendirme sanatçısı devri alem belgesel programlarımızın seslendirme sanatçısı Hataylı arkadaşım Mahmut Yıldırım’ın rehberliğinde belgesel çektik.





https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/401706311967068/?d=n







BİR YIL ÖNCE HATAY AMİK GÖLÜNÜN KAYNAĞINDAN CANLI YAYIN



Hatay Amik Ovasına adını veren Amik Gölünün kaynağında Devri alem belgesel programlarımızın seslendirme sanatçısı değerli arkadaşım Mahmut Yıldırım’ın misafiri olarak deprem öncesi bir yıl önce Amik Gölünden gün batımının belgesel çekimi canlı yayın





https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/386299440123445/?d=n







DEPREMDEN SONRA HATAYDAN YAPTIĞIMIZ CANLI YAYINLAR



BİRÇOK ÜLKEDEN BELGESEL EKİBİ HATAY’DA DEPREM ENKAZINDA BELGESEL ÇEKERKEN BİZDE ONLARIN BELGESELİNİ ÇEKEREK TARİHE NOT DÜŞTÜK





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2518419948312597&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa









TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU OLARAK DEPREMİN VURDUĞU HATAY’DA ARAŞTIRMA YAPTIK



Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu yönetimi olarak depremin vurduğu Hatay Antakya ilçesini ziyaret edip Habibi Neccar camisi önünde

www.devrialem.tv

ve

www.gebzegazetesi.com

olarak canlı yayın yaptık.



TDGF Genel Başkanı Menderes Demir ve genel başkan vekili olarak şahsım Sivas radyo ve tv’nin sahibi Ahmet Hasdemir ile birlikte gezerek depremzedelerle görüşüp belgesel çekimi yaptık yardımların devam etmesini istedik.





https://fb.watch/iO3_QmxgB3/?mibextid=qC1gEa







TDGF GENEL BAŞKANI MENDERES DEMİR’İN KAMERASINDAN DEPREM BÖLGESİ





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1582566808918206&id=100014947069428&mibextid=Nif5oz







HATAY TARİHÇİSİ ENKAZ ALTINDA KALDI



HATAY’DA DEPREMİN YOK ETTİĞİ VAKIF MEDENİYETİMİZ



Geçtiğimiz yıl bugünlerde Hatay bölgesinde belgesel çekmek üzere uçakla yola çıkmıştık

Prof. Dr. Orhan Gedikli beyin organizasyonu aslen Hatay Belenli olan Sıcak Yuva Vakfı Başkanı değerli arkadaşım Prof. Dr. Sefa Saygılı’nın daveti ile birçok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel programı

www.devrialem.tv

olarak Hatay da Vakıf Medeniyeti belgeseli çekmiştik.

Hatay vakıf medeniyetimiz bakımından çok önemli Hatay Vakıfları İle ilgili

www.iktav.com

vakfı kütüphanemizde de bulunan kaynak eseri incelediğimizde 6 Şubat depremini yok ettiği Hatay’da çok önemli Vakıf eserlerimizin de yok olduğunu görüyoruz.

İşte Hatay’da depremin yıkıp yok ettiği Hatay’da enkaz altında kalan Vakıf eserlerimiz





https://iksadyayinevi.com/wp-content/uploads/2022/01/HATAY-VAKIFLARI.pdf